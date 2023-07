Invasión rusa a Ucrania: Boric llama al resto de América Latina a condenar claramente “guerra de agresión imperial inaceptable”

Pasadas las 11.30 de este martes, el Presidente Gabriel Boric emitió su discurso ante el plenario de la cumbre Celac-UE, instancia que se inauguró ayer en Bruselas tras no reunirse por ocho años.

El Mandatario -como había adelantado este medio- tuvo duras palabras respecto a la invasión de Rusia en Ucrania, emplazando particularmente a sus pares de América Latina a condenar lo que denominó como una “guerra de agresión imperial inaceptable”.

Lo anterior, justamente cuando hay países presentes en el foro multilateral que están trabando la declaración final por no querer suscribir un documento que señale que la guerra es “en contra de Ucrania”.

En la antesala de la cita intercontinental el presidente de ese país, Volodómir Zelensky, deslizó que países de América Latina habían vetado su presencia en el evento, tras una invitación de Pedro Sánchez (España).

En ese marco, el jefe de Estado conminó a los presentes a llegar a dos acuerdos mínimos. Por un lado, condenar las violaciones de los derechos humanos sin importar el color político del régimen que los vulnere y, por otro, un compromiso claro con el derecho internacional.

“En este lugar ha estado en debate la situación en Ucrania. Creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad: lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que la guerra es contra Ucrania. Estimados colegas: hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencias que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el Presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional y acá de ha violado claramente, no por las dos partes, por una parte que es invasora y que es Rusia. Y creo que es importante que lo digamos claramente para poder avanzar en acuerdos”, dijo el jefe de Estado.

Tal como lo había hecho en Brasil a fines de junio, el Mandatario reiteró, sin embargo, sus críticas a las sanciones y bloqueos unilaterales ante guerras o situaciones como las de Nicaragua, Venezuela o Cuba.

“Es necesario que desde Europa se vea y entienda a América Latina y el Caribe como socios iguales, en condiciones de igualdad, y creo que todavía nos queda mucho por avanzar en términos culturales en esa dirección. Para eso creo que es fundamental algunas cuestiones básicas. Por lo menos ponernos de acuerdo en dos cosas. Uno, el respeto irrestricto a los derechos humanos como avance civilizatorio, independiente del color de el gobierno que esté en el poder. En ese sentido, me siento en el deber de decir que no debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos (...), pero -a su vez- tenemos que pensar conjuntamente cuál es la manera de solucionar esto y no de agrandar el problema”, subrayó.

“Y por eso, sin tutelajes debemos decir con claridad que las sanciones que se imponen de manera unilateral no están aportando a la solución. Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no aportan a la solución del problema en Venezuela, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aporta en nada al pueblo de Cuba, menos aún la inaceptable declaración de Cuba como país que ampara el terrorismo, cosa que no es cierta. Tenemos que rechazar ello con mucha fuerza”, agregó.

Modernización del acuerdo marco con la UE

Por otro lado, el jefe de Estado remarcó los beneficios de la modernización del acuerdo marco entre Chile y la Unión Europea, el que nuestro país ratificó el año pasado y que se podría firmar a fines de 2023.

“Valoro muchísimo, como Presidente de Chile, que hayamos llegado, con nuestro país y la Unión Europea, a un Acuerdo de Modernización de nuestro Tratado de Asociación y hago los votos e insto, como decían varios presidentes anteriores, a que se llegue al mismo término con nuestros hermanos del Mercosur y también con México, que pasemos de las declaraciones de intenciones a avanzar concretamente”, dijo el Mandatario.

Y agregó: “En nuestro país, y con esto termino, estamos avanzando firmemente en constituirnos como un aporte a la transición energética, a la transición climática, a la lucha contra la crisis climática con la explotación del litio, hidrógeno verde y el cobre, pero desde la perspectiva de crear valor agregado en nuestro país y en nuestra región. No solamente ser una fuente de materias primas, sino crear valor para crear riqueza para distribuir manera más justa la riqueza entre nuestros pueblos. Acá vamos a ganar, vamos a estar mejor y vamos a construir un mundo en paz y con justicia sólo si todos ganamos de nuestras relaciones y no sólo si unos pocos se benefician de ella”.

Finalmente, el Presidente relevó que ambos mundos comparten “muchísimos valores comunes y en la medida en que defendamos juntos los avances civilizatorios que hemos logrado como humanidad después de las tragedias que hemos vivido, no me cabe ninguna duda que vamos a poder construir un mundo más justo y feliz”.