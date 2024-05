“Se incorporó a último minuto”: los reparos de Tohá a norma de RUF que deriva a justicia miliar delitos de uniformados

En una entrevista radial matinal, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este viernes la aprobación hasta total despacho -en una maratónica jornada este jueves-del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

Si bien la secretaria de Estado destacó que después de largo tiempo de lograra sacar adelante la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, también mostró sus reparos con algunas normas en específico. En especial, con una indicación que deriva a la justicia miliar delitos cometidos por uniformados.

Se trata de una indicación presentada por los diputados Andrés Jouannet (Amarillos), los RN Ximena Ossandón, Camila Flores, Andrés Longton y Diego Schalper, los gremialistas Jorge Alessandri y Henry Leal, además de la independiente Gloria Naveillan. Ésta se aprobó por 14 votos a favor y 12 en contra.

La norma -que incorpora un artículo nuevo que modifica la competencia de los tribunales militares- sostiene que “durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenidos en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”.

Asimismo, agrega que para los efectos de esta ley se considerarán militares los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

En diálogo con Radio el Conquistador de Concepción, Tohá señaló respecto a la indicación: “Se incorporó a último minuto, en el último artículo, algo que nunca estuvo en el debate, una indicación que apareció ahora para reponer la justicia militar cuando se investigan casos en que hay un civil involucrado, sea como víctima o como victimario.

La comisiones de Constitución y de Seguridad Ciudadana de la Cámara sesionan para tramitar en particular el proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

“Ese es un cambio muy grande en una materia jurisdiccional, no es, digamos, sobre legislación sustantiva, sino sobre el tipo de organismo que se encarga de ver los casos”, recalcó.

La titular de Interior dijo que “como Ejecutivo hemos planteado un reparo de inconstitucionalidad, porque está fuera de las ideas matrices del proyecto. Este no es un proyecto respecto a la jurisdicción, es un proyecto respecto a la ley sustantiva”.

El resultado, en todo caso, no es definitivo. La sala de la Cámara tiene previsto votar el proyecto, entre las 16.00 y 19.00 horas (horario que podría alargarse dada la complejidad de la temática).

“Se va a votar hoy día en la sala, si se llegara a aprobar hay mecanismos por los cuales el Ejecutivo puede hacer valer su observación”, expresó la secretaria de Estado.

La ministra del Interior, Carolina Tohá. FOTO: DEDVI MISSENE.

Además, apuntó que “así y todo, a pesar de que este es un tema bastante polémico, no quisiéramos que eso se comiera lo central, que es a lo que estuvo un año la Comisión dedicada”, ya que a su juicio, “eso es bueno para los ciudadanos, es bueno para las policías, es bueno para el orden democrático, es un avance muy significativo que avance ese proyecto”.

Tohá también se refirió a normas que no lograron consenso y que no fueron aprobadas, como aquella que regula las armas letales. “En eso no hubo acuerdo, se rechazó y bueno, tiene que quedar resuelto, porque es un proyecto de reglas de uso de la fuerza. Entonces, si no regula la fuerza letal, estamos mal. Hay trámites todavía para arreglarlo”.