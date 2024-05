Boric dice que es necesario “levantar el bloqueo unilateral” a Cuba y “avanzar hacia la democratización” de la isla

Esta tarde, el Presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) António Guterres, quien se encuentra en Chile el marco de la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas que se desarrolla en el país.

Tras la cita en La Moneda, ambos realizaron declaraciones. En esa instancia, Boric se refirió a diversos temas de trascendencia global.

Luego de destacar las labores que cumplió la ONU durante la “dictadura criminal y sanguinaria” en Chile y su reiterada condena a las violaciones de DD.HH. que ocurrieron en el país, Boric se refirió a la importancia del “multilateralismo”, afirmando que “es la única manera de garantizar y de trabajar por la paz en el mundo y un desarrollo que sea justo y sustentable”.

“Hoy el multilateralismo se enfrenta a desafíos que no son fáciles. La cooperación internacional está desafiada y las acciones unilaterales por parte de algunos países con visiones de corto plazo cuestionan estos principios que hoy día nos inspiran”, agregó, para luego ejemplificar con eventos globales actuales.

El mandatario mencionó la guerra en Ucrania “producto de una invasión ilegal por parte de Rusia”; “la brutal crisis humanitaria en Gaza en donde se está llevando adelante una masacre del pueblo palestino” y la situación política en Haití, para luego terminar con “la grave situación en Cuba”.

El Presidente afirmó que en la isla hoy “se está pasando hambre”, e indicó que “es necesario una vez por todas levantar el bloqueo unilateral además de avanzar hacia la democratización dentro del mismo país. El bloqueo, por cierto, por parte de Estados Unidos”.

Se trata de la primera vez que el Presidente Boric se refiere públicamente sobre buscar un camino hacia la democracia en Cuba. Sobre el bloqueo por parte de Washington a La Habana ya había manifestado su posición, como lo hizo en su intervención en la Asamblea General de la ONU en septiembre del año pasado, donde instó a Estados Unidos a retirar a la isla de los países que promueven el terrorismo.

“Declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo, no solo es falso, sino que nos violenta, por lo que instamos a EE.UU a seguir la línea que tuvo el gobierno de Barack Obama, cuando lo sacó de esa infame lista, que ya lleva tres años repitiéndose y que tanto daño le hace, no al Gobierno, sino al pueblo cubano que no lo merece”, dijo en la ocasión.