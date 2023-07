En vivo | Con Montes y Jackson como invitados: Senado aborda lío de platas por contratos con fundaciones en sesión especial

Pasadas las 15.00 horas de este miércoles se inició una sesión especial de la sala del Senado, convocada para tratar los traspasos de recursos fiscales a las fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Se invitó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, al titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson y al jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

Los dos últimos son los más apuntados por la oposición en el marco de la crisis que partió por los contratos de la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democracia, con el Ministerio de Vivienda en Antofagasta.

Marcel explicó que “hasta hace poco no había norma general sobre transferencias al sector privado, pero desde 2021 fue incluido en ley de presupuestos”. En esa línea agregó que “las instituciones privadas que reciban cifras superiores a 200 UTM deben publicar en su sitio los gastos”, y detalló que “si no cumplen no pueden recibir fondos hasta que esa situación se subsane”.

Jackson destacó que la “asociación público-privada” es fundamental para el trabajo de su cartera.

El ministro de Desarrollo Social señaló que solicitó un sumario en Atacama para que se investiguen concursos. Esto, luego que la senadora por la zona Yasna Provoste denunciara en Contraloría presuntas irregularidades en convenios de la cartera.

“Encuentro que está bien que veamos todo lo que tengamos que ver, pero hoy la agenda legislativa se la está llevando la corrupción”, apuntó el senador Karim Bianchi (IND).

El legislador pidió hacer “todo lo posible para llevar a los responsables a la cárcel, porque los cuervos se comienzan a asomar”.

Por otro lado, el senador Rojo Edwards pidió a Jackson renunciar.

“Creo ministro Jackson que usted tiene que ver la posibilidad de irse del gobierno. Se lo digo sinceramente. Y al ministro Montes, si no quiere o no puede hacer nada en contra de este mecanismo que se incubó en su ministerio al parecer, vea bien qué hacer, porque esto tiene potencial para teñir su trayectoria. Acá se necesita una cirugía mayor”, sostuvo.

El senador José Miguel Insulza, en tanto criticó que en la sesión se estuvieran haciendo “condenas” sin abordar el tema en cuestión.

“Hay sospecha. Verifiquemos esas sospecha”, dijo Insulza, llamando a que el ”Senado busque la forma de reflexionar sobre este tema”.

“Podemos poner un poco de cordura en esto. Escuchemos los antecedentes”, planteó.

“No voy a renunciar”

En su exposición, en tanto, el exsenador Carlos Montes, dijo que hay instituciones de la sociedad civil que aportan en forma competente y transparente a la labor del Estado.

Montes detalló acciones realizadas ante lo ocurrido en Antofagasta con Democracia Viva, informando que se instruyó el alzamiento del secreto bancario de todas las cuentas del Minvu y se puso en marcha un sistema de denuncia para que funcionarios alerten de eventuales anomalías.

“No voy a renunciar porque me siento con la responsabilidad de tratar de sacar el programa de emergencia habitacional y estamos avanzando seriamente para enfrentar los temas de las irregularidades y eventual corrupción”, afirmó, reconociendo que era para él “doloroso tener que enfrentar un debate como este”.

“Es bastante doloroso, después de estar tantos años en esta institución, en esta Sala, en la Cámara. Quisiera que tuviéramos una conversación más profunda sobre la vivienda en Chile, porque el déficit de vivienda no es por casualidad”, planteó casi al final de su intervención.

También se refirió a la situación de los campamentos. “Vivir en campamento hoy es muy complejo, no es como antes. Vivir donde hay líderes del Tren de Aragua es muy difícil”, reflexionó, llamando a abordar el tema de fondo.

“Ojalá que salgamos de esta sesión con un espíritu constructivo y que los que hayan cometido actos de corrupción sean sancionados”, cerró el secretario de Estado.

El senador Fidel Espinoza advirtió que “no es el momento de blindajes ni defensas corporativas” y cuestionó al Frente Amplio. El legislador del PS llamó a las autoridades a que “asuman sus responsabilidades políticas y no sigan poniendo en riesgo la figura presidencial”.

Por su parte, la senadora Paulina Núñez dijo: concordar en que el Senado tiene que estar a la altura para que esto tenga una salida y solución”.

“Para que entendamos que tenemos una profunda crisis de confianza, de daño a la probidad y a la democracia”, expresó.

En esa misma línea manifestó que “no es el problema delegar funciones a regiones, el problema son los sinvergüenzas que pasaron a llevar la democracia y la fe pública”, agregando que “el problema no es del Estado ni de las fundaciones, sino de quienes hoy están siendo investigados”.

En tanto, la senadora Ximena Rincón destacó: “Nosotros como demócratas hemos realizado varias acciones por este tema. Le pedimos a los ministros los contratos con fundaciones, corporaciones y todas las instituciones sin fines de lucro, pero a dos semanas no tenemos respuesta”.

La legisladora manifestó que “aquí se instaló una idea de probidad, superioridad y estándar, pero que deja mucho que desear”.

La senadora Yasna Provoste dijo que “este es un momento difícil, para el gobierno y para las autoridades que encabezan instituciones que son cuestionadas”.

A juicio de la legisladora, resulta imperativo frenar la crisis, ya que “afectará la capacidad del gobierno para poner el foco en otras tareas prioritarias”.