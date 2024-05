Flavia Torrealba (FRVS): “Tenemos que discutir sobre una primaria presidencial con los liberales, porque tenemos candidatos: Mirosevic, Valenzuela y Mulet”

Pese a que el Presidente Gabriel Boric sinceró que le gustaría que el legado de su gobierno sea dejar instalada una coalición política sólida, la presidenta de los Regionalistas Verdes (FRVS), Flavia Torrealba, reconoce que hoy el principal interés de su colectividad está puesto en afianzar una alianza con el Partido Liberal, en paralelo a las demás tiendas.

Y, para cumplir ese objetivo, dieron el primer paso: una lista de concejales. Pero la aspiración de la timonel es mucho más ambiciosa.

¿Se siente cómoda en el gobierno?

Presido un partido que no se puede sentir cómodo en ningún gobierno, porque sus dos ejes principales son la descentralización y los temas verdes, de sustentabilidad, que nunca van a ser suficientes. Nuestra posición es peculiar, es particularmente incómoda, pero en cualquier gobierno.

Pero este gobierno llegó a La Moneda con fuertes promesas de campaña. Entre ellas, las referidas a la descentralización. ¿Está decepcionada?

Estamos enfrentando un gobierno con una minoría clara en el Congreso, pero, además, cuya sensibilidad con la opinión pública es fuerte. Temas como el de las fundaciones complejizaron todo lo que habíamos avanzado en materia de descentralización y desconcentración de poder. Ahí, creo, hay responsabilidad del gobierno en que algunos de sus personeros son muy sensibles a la opinión pública y a veces toman decisiones que, en lugar de defender principios, alinean intereses de carácter comunicacional.

¿Se han olvidado las promesas de campaña?

Los temas que hemos tenido que enfrentar han sido muy difíciles y condicionados por las mayorías en el Congreso. El gobierno no ha aprovechado de usar los poderes que tiene un sistema presidencial. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin pasar por el Congreso.

¿Por qué cree que no lo hacen?

Hay un ritmo que marca al gobierno: el avance de las grandes reformas, la tributaria y la de pensiones.

¿No se corre el riesgo de, por enfocarse en las grandes y más complejas reformas, terminar sin nada?

Pero el gobierno ya tiene una parte de su legado completa. Por ejemplo, el tema del royalty minero es un gran legado. La ley corta de las isapres es un hito sumamente importante también.

Si el royalty fuera el gran legado de este gobierno, ¿para usted sería suficiente?

Los legados del gobierno se evalúan en 15 años más, pero espero que el royalty sea uno de los ejes, como también el inicio de un nuevo sistema de salud.

14-05 2024 FLAVIA TORREALBA FOTO PEDRO RODRÍGUEZ

El Presidente Boric dijo que le gustaría que el gran legado de su gobierno sea una alianza política. ¿Le ve futuro a la actual?

Estamos concentrados en nuestra alianza con el Partido Liberal. Nos preocupa que los partidos tradicionales no se están haciendo cargo de la ebullición global que está anunciando la ONU, de que el 70% del país sufre una sequía intensa, que más de un millón de personas vive y depende del agua potable de camiones aljibe.

¿En qué se traduce esta alianza?

Vamos aliados en la lista de concejales y pretendemos ir con los liberales en la elección de gobernadores y consejeros regionales.

¿Eso implica presentar candidatos entre ustedes dos, en paralelo a la alianza de gobierno?

Ese es uno de los escenarios que estamos analizando, sin ninguna duda.

¿Y hacer una lista en las 16 regiones?

Es uno de los escenarios que estamos diseñando.

¿Para las presidenciales también aplica este subpacto? ¿Podrían hacer primarias entre ustedes?

Sí, esa es una de las tareas que tendremos que cumplir. Tenemos excelentes candidatos: Vlado Mirosevic, Esteban Valenzuela, Jaime (Mulet). Tenemos que participar en la discusión de primarias presidenciales, sin ninguna duda.

¿Esta alianza la llevarán adelante aunque desde los demás partidos insistan en que tienen que competir en unidad? ¿No se corre el riesgo de que se desordene el pacto?

El principal riesgo que corre el progresismo es perder el vínculo con las comunidades. Para evitarlo, debemos ser capaces de articular propuestas diversas donde las personas vean reflejadas sus preocupaciones y soluciones posibles y responsables. El riesgo de desorden se minimiza ya que hay segunda vuelta en la elección de gobernadores regionales y vamos a converger de todas formas.

¿En ningún caso van a apoyar a Claudio Orrego?

Aspiramos a ir con nuestra candidata. Nuestro mandato es asumir riesgos políticos para poder defender a las comunidades de los riesgos ecosistémicos.

El gobierno se abrió a hacer algunos cambios al sistema político, pero rápidamente puso paños fríos. ¿Cómo ve este debate siendo un partido pequeño?

El tamaño en los partidos políticos no importa mucho. Hay bancadas muy grandes que le han hecho cero aporte legislativo al país.

¿Como cuáles?

Es cuestión de mirar el resultado de la gestión de las distintas bancadas...

14-05 2024 FLAVIA TORREALBA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

¿Es el momento de abrir una discusión sobre el sistema político?

No me parece que sea el momento de las grandes reformas políticas. Lo que nos queda es hacer ajustes al sistema para que no siga habiendo los mismos problemas que hay. Pero que tengan una estrategia legislativa que te lleve a buen puerto. No puedes levantar reformas contra los propios incumbentes. Hay que darle una oportunidad a la agrupación y a la fusión de los partidos chicos y grandes. Nosotros con los liberales nos podríamos federar y así ir achicando el número.

Los incumbentes presentaron al gobierno una propuesta de reforma al sistema político en mayo del año pasado, pero no fue considerada. ¿Se sintieron ignorados?

Pienso que el gobierno está en las urgencias, a veces exclusivamente.

Al senador De Urresti el Presidente lo llamó la misma semana en que hizo su propuesta, a ustedes no...

Yo leí su propuesta y encontré que era un verdadero portonazo político, tenía incentivos bien perversos. El gobierno ha estado atendiendo las urgencias, pero no dimensionan la condición habilitante que te facilita o te dificulta el salir del problema, que es lo que pasa en este caso. No vas a conseguir una mayoría parlamentaria si no ordenas los acuerdos de comité.