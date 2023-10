Consejo Constitucional: José Antonio Kast dice que “no van a transar” en la redacción de la norma “que protege la vida de quien está por nacer”

Este domingo, el excandidato presidencial José Antonio Kast (Republicanos) se refirió al proceso constitucional, a días de que iniciara la cuenta regresiva para que la Comisión Experta entregue sus observaciones al borrador elaborado por el Consejo Constitucional.

En relación al trabajo que iniciará la Comisión Experta, Kast afirmó que “los expertos, curiosamente, son expertos de derecha y de izquierda, es una cosa bien curiosa, porque si son expertos no deberia haber líneas políticas que los separen, pero ya que son expertos designados por cuoteo político, bueno, deberían respetar lo que hacen los (consejeros) electos de cada una de las coaliciones”.

“Yo les llamo a la prudencia, que nadie se enamore de su texto. Asi como nosotros no nos enamoramos de todas las cosas que queríamos, quizás, que ellos tampoco se enamoren de su texto”, añadió en conversación con Mesa Central, de Canal 13.

En ese sentido, el fundador del Partido Republicano se refirió a la posibilidad de discutir la inclusión de la paridad de salida en el texto, y afirmó que ello solo sería posible si es que “se mantiene la estabilidad del 5%, si se mantiene la estabilidad en el tema del número de parlamentarios, si es que se mantienen otros temas que para nosotros son fundamentales, y si fuera provisoria, es discutible. A mi no me gusta, pero es discutible. Si nosotros mantenemos libertad de enseñanza, libertad de elegir el fondo previsional, si mantenemos el tema de la salud, bueno, conversemos”.

Consultado por los aspectos en los que el Partido Republicano no está dispuesto a ceder, Kast respondió que “de partida, la vida. Nosotros no vamos a transar en el tema del quien o el que. Para zanjar eso, les decimos al tiro: mire, no lo vamos a transar, o sea ¿para qué se enredan?”, dijo en alusión a la norma aprobada por el Consejo, que protege la vida de “quien está por nacer”.

“Hay temas en los cuales yo no entraría en el debate y ese es uno, y después con los otros yo diría: conversemos”, agregó.

La cláusula de la Constitución vigente establece que la ley protege “la vida del que está por nacer”. No obstante, en el pleno del Consejo Constitucional aprobó el pasado 20 de septiembre, se acordó cambiar la palabra “que”, por el pronombre relativo “quien”, lo que ha generado críticas desde el oficialismo, ya que, advierten, podría afectar la ley de aborto en tres causales.

Respecto de ese punto, Kast afirmó que “no vamos a constitucionalizar el debate del aborto, eso estaba resulto en la ley y así lo vamos a mantener”.