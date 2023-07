Crece presión opositora contra Boric para que suspenda gira a Europa que comienza la próxima semana

Los dichos del Presidente Gabriel Boric de que el gobierno sabía del convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva antes de que este se conociera públicamente fueron el motivo para que este martes desde Chile Vamos se sumaran a la arremetida que impulsó ayer el Partido Republicano de pedirle al Mandatario que cancele su viaje a Europa (España, Bélgica, Francia y Suiza). El periplo, que parte el próximo miércoles 12 de julio, lo tendrá fuera del país por 10 días. En la derecha consideran que se debería quedar en Chile para contener la crisis.

Los primeros en hacer la solicitud fueron los republicanos. El miércoles en un streaming de YouTube, el excandidato presidencial José Antonio Kast hizo “un llamado al Presidente de la República a que piense bien si va a emprender un viaje al exterior cuando estamos viviendo una de las peores crisis de corrupción que ha afectado a nuestra nación”. Una petición a la que después se plegó su bancada completa desde la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la oposición recordaban que hace un par de semanas el Mandatario realizó un viaje a la Antártica, mientras la Región Metropolitana y la zona centro del país eran afectadas por fuertes lluvias. En esa oportunidad también se le pidió que cancelara el periplo, pero Boric no accedió, y finalmente canceló una parte de la gira, que contemplaba una visita a Puerto Williams.

Este jueves, desde Chile Vamos se plegaron a lo propuesto por los republicanos, pues consideraban que el propio Mandatario se involucró en el caso, al reconocer que se enteró de que había una denuncia en contra de la Fundación Democracia Viva por medio de un oficio de la diputada Yovana Ahumada. Este fue el primer caso que estalló, luego de que se supiera que la fundación era liderada por la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD) y que recibió un convenio de $ 426 millones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que en ese entonces era liderada por un exjefe de gabinete de Pérez.

El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dijo que “los chilenos esperamos que el gobierno se haga cargo de los problemas cotidianos que nos golpean diariamente. Tenemos una recesión económica, una delincuencia desatada, las listas de espera y también hoy día tenemos el desfonde y el asalto a mano armada que está haciendo el Frente Amplio en las arcas fiscales. El Presidente se tiene que hacer cargo de eso antes que irse de vacaciones a Europa”.

En las comisiones de Relaciones Exteriores también estaban a favor de que suspendiera el viaje las diputadas de RN Ximena Ossandón y Catalina del Real y el UDI Cristián Labbé. Este último dijo que “si el Presidente no entiende después de su viaje a la Antártica que hoy día se necesita que el Primer Mandatario esté en Chile, primero solucionando el problema con su propio conglomerado, tomando decisiones sobre su gabinete, y además todo el tema que dejó el temporal, no creo que el momento de Chile esté para que el Presidente ande en Europa”.

Pero en el Senado discrepaba el UDI Iván Moreira, quien dijo que “es muy importante que el Presidente viaje al extranjero para que se dé cuenta de lo que está pasando en el mundo, tenga relación contra los distintos países europeos que va a visitar. En esta oportunidad no se justifica que atrase el vuelo, porque aparte de una polémica política esto no es una catástrofe de desastres naturales, no es un incendio forestal o terremoto. Es una cuestión política. No está en juego la democracia, porque las instituciones funcionan”.

El Presidente Boric durante una gira presidencial.

Derecha apunta a Crispi

Durante la mañana, desde la oposición también apuntaron contra el asesor presidencial Miguel Crispi, luego de que se supiera que cuando fue subsecretario de Desarrollo Regional validó mediante un oficio uno de los convenios cuestionados de la fundación Procultura.

En el caso de Crispi, en su oficio planteó que “desde el punto de vista técnico, la Fundación Procultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos”.

Sauerbaum recalcó que “con los niveles de alarma pública, y los cuestionamientos al gobierno, particularmente a Revolución Democrática, es complejo que Crispi pueda seguir siendo el asesor principal del Presidente. Si esta generación no quiere pasar a la historia como un grupo de jóvenes inexpertos y aparentemente corruptos, deben empezar a actuar responsablemente, y aunque no sean directamente responsables, deben saber dar un paso al costado y demostrar que tienen madurez y visión de Estado”. Otro que también cuestionó a Crispi fue el diputado José Miguel Castro.

A la arremetida contra el jefe del Segundo Piso se suma la que está haciendo la oposición en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), a quien también le han pedido la renuncia.