Crisis educativa en Atacama: Bancada RN anuncia proyecto para congelar implementación de los Servicios Locales de Educación en el país

Este jueves la diputada por Atacama, Sofía Cid, y su par representante de Antofagasta, José Miguel Castro llegaron hasta La Moneda en representación de la Bancada de Renovación Nacional (RN) con el objetivo de entregar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric. En la misiva solicitan el apoyo del Mandatario para congelar la entrada en vigencia de los Servicios Locales de Educación (SLEP) que aún no se encuentran funcionando en el país.

La solicitud se enmarca en el paro de profesores que mantienen hace 53 días los docentes de 46 escuelas y liceos de Atacama, dependientes del SLEP de esa zona. En concreto, el profesorado del sector acusa malversaciones de fondos por parte de la entidad.

“En mi distrito llevamos más de 50 días con los niños sin clases y hemos venido a presentarle esta carta al Presidente Boric, y pedirle que nos apoye en el proyecto que vamos a presentar a la vuelta de la (semana) distrital (programada del 30 de octubre al 4 de noviembre), en el cual queremos solicitar congelar la implementación de los servicios locales de educación en el resto del país”, dijo la parlamentaria.

En esa línea, acusó que “esto no es un problema de recursos, es un problema de mala gestión. De tener personas en los cargos que no han estado a la altura, personas que fueron puestas ahí por razones de cercanía política y no por sus capacidades”, agregó.

Los SLEP funcionan de manera autónoma al gobierno, y fueron puestos en marcha con el objetivo de dejar atrás a las municipalidades como organismos sostenedores de establecimientos educacionales, en un proceso denominado desmunicipalización.

De acuerdo al sitio web del órgano, actualmente existen 27 SLEP en funcionamiento, de ellos 11 cuentan con servicio educativo traspasado y se espera que en 2024 entren en funcionamiento otros 10 nuevos centros en el país.

Colegio de Profesores junto a docentes en paro en Atacama.

Bajo ese contexto, la diputada Cid señaló que, a su parecer, “hay un problema en el diseño y un problema en el origen, y tenemos un ministro de Educación que lo único que hace es defenderlo, con un presidente de la República que, dicho sea de paso, son los creadores de este proyecto, donde estaban de asesores el actual director de segundo piso, Miguel Crispi y también estaba asesorando esa reforma la directora de DIPRES, Javiera Martínez. Ellos tienen que hacer un mea culpa, reconocer los errores en el sistema, y nosotros, por supuesto, estamos totalmente disponibles a hacer los cambios en el Congreso”.

En la misma línea, el diputado Castro dijo que “en la región de Antofagasta también tenemos un SLEP y no queremos que nos pase lo mismo que en Atacama”.

“Le hemos venido a pedir al presidente de la República, muy respetuosamente, tome acciones. No puede este gobierno seguir siendo ciego, sordo y mudo en temas de educación, menos de educación. Y en ese sentido esperamos que tenga una buena acogida esta carta”, manifestó.

Junto con ello, agregó que, “a la vuelta de la semana distrital presentaremos un proyecto que lo que hace justamente es congelar ciertos aspectos de este mal proyecto impulsado por las mismas personas que hoy en día están en La Moneda. Y esperamos realmente, por la educación de los niños, que esto se paralice, que se mejore y que se implemente de una mejor forma”.