Delgado defiende gestión del gobierno en materia de seguridad y dice que críticas cruzadas no son “el camino”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a los cuestionamientos en contra de la gestión del gobierno por parte de la oposición en materia de seguridad, tras los últimos hechos de violencia ocurridos en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Luego de que el fin de semana el Presidente Sebastián Piñera firmara una ley para combatir el crimen organizado, desde la Mesa del Senado rechazaron “tajantemente las declaraciones del presidente y miembros del gabinete, que han endosado al Congreso Nacional, sus responsabilidades en el fracaso absoluto del gobierno en el combate a la delincuencia y el crimen organizado”, se lee en un comunicado.

Dicha misiva también consignó que la mesa de la Cámara Alta indicó que “se ha hecho habitual, en estos últimos años, apuntar al Poder Legislativo por las fallas en el control de la seguridad pública, en circunstancias que es el Poder Ejecutivo el que debe asumir que tiene el mandato constitucional y las atribuciones necesarias para llevar adelante dicha función”.

“El Ministerio del Interior ha estado presente en cada una de las comisiones y en cada uno de los debates que hacen alusión al menos los parlamentarios que han ejercido estas críticas”, comenzó diciendo el jefe de gabinete durante una pauta en que entregó detalles de la detención y desarticulación de una organización delictual dedicada a la modificación y posterior venta de armas en las comunas de Maipú y Padre Hurtado.

Respecto a su gestión, Delgado defendió que “este ministro ha estado presente en más de alguna comisión también, he estado presente en la comisión de Defensa del Senado para avanzar en la Ley de fuegos artificiales que está ya próxima a ser promulgada, he participado también en la comisión de la Cámara de Diputados que tiene que ver con el tema de seguridad pública, por cierto, he estado en el Congreso conversando con el presidente de esa comisión, hemos realizado reuniones también telemáticas”.

Sobre a los cuestionamientos, el ministro dijo que “buscar explicaciones con críticas cruzadas no es el camino, la gente lo que necesita de nosotros cuando prende el televisor, cuando lee el diario, cuando escucha la radio, es ver que nos estamos poniendo del lado de las necesidades de la gente y las necesidades en materia de seguridad son tremendas”.

“Yo le diría a los parlamentarios que a través de las policías este ministro del Interior está actuando, y vamos a seguir actuando, y vamos a seguir estando en la calle, donde a la gente le interesa que estemos”, agregó.

Delgado también sostuvo que “si alguien me dice desde la oposición que mi presencia va a asegurar que avancemos en una Ley de Control de armas que lleva entre 8 y 10 años, o sea, si alguien quiere que este ministro que lleva menos de dos meses se vaya a vivir al Congreso a cambio de sacar esta ley que le importa tanto a la gente, el lunes me voy a vivir al Congreso, no tengo problema. Acordemos que las necesidades de la gente están primero, la trinchera política debe quedar en un plano secundario”.