Diputado Daniel Melo (PS) y situación de Maisa Rojas: “Debe enmendar este error y pedir disculpas”

Han sido movidos los días para el parlamentario del Partido Socialista, Daniel Melo, quien en marzo asumirá como jefe de la bancada de dicha colectividad. Este miércoles, sin ir más lejos, el congresista fue quien asumió un rol protagónico para que, de forma transversal, se diera por terminada la sesión de la comisión de Medio Ambiente antes que la titular de esa cartera, Maisa Rojas, pudiera exponer un proyecto.

Esto cortó las relaciones de la ministra con la comisión, luego de que los parlamentarios optaran por una actitud de desaire. El caso ocurrió luego de que se dieran a conocer nuevas citas -omitidas en un principio- de la ministra en la casa del lobista Pablo Zalaquett, en donde también participaron representantes de empresas salmoneras.

¿Por qué se da esta situación, en donde usted asumió un rol?

Nos parece la verdad sumamente grave que las autoridades de gobierno hayan sostenido estas reuniones en la casa de Pablo Zalaquett. La ministra, teniendo la posibilidad en la propia comisión de Medio Ambiente, de contar todos los antecedentes del caso, en este caso, omitió información relevante a propósito de las otras dos entrevistas que tuvo con distintas industrias en la casa de Zalaquett. Lo que se ve en cuestión, por lo tanto, es la fe pública, la confianza de manera transversal de la comisión de Medio Ambiente con el Ejecutivo. Quisimos marcar un punto político para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Queremos hacer un llamado a la ministra: debe enmendar este error y pedir disculpas, para poder avanzar en la agenda legislativa que es prioritaria para el país y que hoy se ve en tela de juicio.

¿Solo debe pedir disculpas o debe tomar más acciones?

Primero debe reconocer el error de haberse reunido con la industria sin haber recurrido a la Ley del Lobby. Por otra parte, tiene la posibilidad de recomponer las confianzas, en el marco del trabajo que viene realizando la comisión de Medio Ambiente. Yo creo que esa sería una señal potente toda vez que ella ha omitido esta información cuando le correspondía hacerla pública.

¿Cómo se recomponen las confianzas después de todo esto?

Lo que hizo fue omitir información que es relevante y, por lo tanto, la comisión requiere una buena explicación de parte de la ministra, conocer los antecedentes. Pero lo más importante es que ella reconozca que esto fue un error. Todas las autoridades de gobierno tienen que conversar hasta que duela, como dijo el Presidente, pero sobre la base de las reglas claras que establece la Ley del Lobby.

¿Qué debería hacer el Presidente con ella? Fue criticada de forma transversal.

El Presidente tiene que evaluar cuál ha sido el trabajo, por cierto en el caso del medio ambiente. Imagino que, con todos los antecedentes, tendrá que tomar una definición. Yo tengo la impresión de que el gobierno debe recomponer las confianzas con la comisión, para poder sacar adelante la agenda en materia de cambio climático,

¿No sería un buen gesto que el Presidente evalúe la continuidad de la ministra?

Yo no quiero pautear la decisión que debe tomar el Presidente. Él tiene que tomar una definición, en qué es lo mejor para poder seguir implementando la agenda en materia ambiental.

¿A usted le gustaría que la ministra diera un paso al costado?

Quizás estamos a tiempo para una nueva oportunidad para que ella recomponga las relaciones con la comisión de Medio Ambiente. Hoy día, por lo tanto, la pelota está en la cancha de ella.

¿Hay una debilidad en el mundo sectorial del gabinete? El miércoles también se criticó a Diego Pardow (Energía) y Ximena Aguilera (Salud).

Tengo la impresión de que el gobierno tiene puesto una agenda muy concreta en materia de seguridad y, por otra parte, en lo que concierne al ámbito de la reforma al sistema de pensiones se ha ido pudiendo sacar adelante un acuerdo transversal del mundo progresista y de centro, que no necesariamente está con el gobierno. Sin duda, esos ámbitos de gestión que ha definido el Ejecutivo han ido dando sus frutos.

Pero ¿hay una debilidad en los ministros sectoriales?

Todos los gobiernos deben ir generando sus propios ajustes. En materia sectorial, si bien hay algunos ministerios que brillan un poco más, cada uno tiene sus agendas concretas. Hay que hacer un mayor esfuerzo para que las agendas de energía o salud cumplan con esos propósitos.

Usted ahora va a asumir la jefatura de la bancada. ¿Qué estilo va a buscar impregnar en este rol?

Me interesa darle continuidad a lo que ha estado realizando la bancada del PS, de establecer un diálogo con las fuerzas políticas de gobierno, pero también, que tenemos que relacionarnos hacia el mundo de la Democracia Cristiana y otros actores que hoy día no están en el gobierno, pero que comparten una agenda en materia de transformaciones. En ese sentido, vamos a dialogar, vamos a conversar mucho. Queremos colaborar también con el gobierno, con reflexión, con nuestros votos, pero no siendo un buzón del Ejecutivo, sino que evaluando proyecto a proyecto.

¿No es partidario de que la DC entre en el gobierno?

Mientras más amplia sea la base de apoyo del gobierno, mayores posibilidades tenemos de poder implementar una agenda de transformaciones y de cambio. No veo con malos ojos que la DC, eventualmente, pudiera tomar la determinación de incorporarse a las tareas de gobierno.