La mañana de este sábado el diputado Andrés Longton (RN) se refirió a las acciones políticas que está evaluando su sector a raíz de las falencias detectadas por la Contraloría General de la República en el proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia en el marco del estallido social.

Ayer viernes, diputados de RN -incluido Longton- ingresaron una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y fraude, solicitando al fiscal disponer el inicio de una investigación “para esclarecer estos hechos y perseguir la responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible en ellos”. A raíz de ello, desde la Fiscalía Nacional informaron que el máximo persecutor ordenó iniciar una investigación penal de oficio.

Bajo ese contexto, en conversación con CNN Chile, el diputado Longton aseguró que “desde el mundo político, por lo menos desde la oposición, lo que no vamos a tolerar es que esto no termine con alguien abandonando su cargo o pidiéndole la renuncia a alguien que tuvo la responsabilidad de tomar decisiones en estos casos. Eso sería impresentable para el país”.

Diputado Longton aborda las acciones que evalúa RN por pensiones de gracia: “Esto no puede pasar colado”

En el espacio televisivo, el parlamentario no descartó que desde su sector se esté evaluando presentar una interpelación o acusación constitucional en contra de algún personero de gobierno, por las eventuales responsabilidades en el otorgamiento de pensiones de gracia a condenados.

“Lo estamos evaluando. Queremos ver cómo reacciona el gobierno en estos días, porque lo que no puede pasar es que no pase nada, que todos sigan en su cargo, que acá den vuelta a la página, que nadie asuma su responsabilidad”, indicó.

En ese sentido, afirmó que van a “evaluar las acciones, porque lo que creemos que es prudente es que esto no puede pasar colado, que no puede ser que se despilfarren de esa manera recursos públicos, que terminen en las manos delincuentes y eso no tenga ninguna consecuencia para el gobierno de turno”.

Junto con ello, señaló que, a su parecer, el gobierno del Presidente Gabriel Boric “ha tratado, hasta ahora, precisamente de desligarse esa responsabilidad que la Contraloría determinó tan claramente”.