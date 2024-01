El hastío del Socialismo Democrático por la información “a goteo” en el lío de platas

“Las aguas se aclaraban, pero, de golpe, se volvieron a enturbiar”. Eso comentaban este lunes al interior del Socialismo Democrático -coalición que agrupa al PS, el PPD, los liberales y los radicales- a raíz de los nuevos antecedentes del lío de platas entre dependencias del Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva que dio a conocer T13.

Dicho medio reveló que la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (Revolución Democrática) le escribió un mensaje de WhatsApp al exseremi Carlos Contreras (suspendido de Revolución Democrática) en que le dijo: “Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda”. Este dato volvió a elevar las dudas que existen sobre cuándo exactamente fue que La Moneda, el Presidente Gabriel Boric y el ministro Carlos Montes (Vivienda) se enteraron de este caso. Y también se reavivaron las suspicacias sobre cuánto sabían al respecto, ya que el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, dijo -ante la Cámara de Diputados- que se enteró de “rumores” el 7 de junio.

Que una vez más el Caso Convenios vuelva a luz pública colmó la paciencia del Socialismo Democrático. En general, entre sus dirigentes es común el hastío por cómo un problema que nació en el Frente Amplio -y específicamente en Revolución Democrática- ha impedido retomar la agenda del gobierno desde junio del año pasado.

Así las cosas, son varios los dirigentes que admiten que estos nuevos antecedentes complican una vez más al Ejecutivo. “Esto de que (el conocimiento de los antecedentes) sea por capítulos agudiza el cuestionamiento por la participación y conocimiento del tema a nivel central, lo cual claramente no es deseable”, sostuvo el diputado Raúl Leiva (PS).

Su par Raúl Soto, por su parte, afirmó que “estos nuevos antecedentes vuelven a complicar la versión que Miguel Crispi dio en la comisión investigadora. Él señaló que conoció con antelación un ‘rumor’ respecto a lo que estaba ocurriendo en Antofagasta con la fundación Democracia Viva. Pero, al parecer, y esto es algo que él y La Moneda tienen que aclarar, conoció no solo un rumor, sino que eventualmente el detalle respecto de lo que había ocurrido con estos convenios (...). ¿Alguien más arriba que la subsecretaria Tatiana Rojas conoció esto? Eso es lo que se debe aclarar”.

A diferencia de otras voces del oficialismo, que toman estos nuevos antecedentes con cautela, Soto es tajante: “Yo creo que esto compromete una vez más a Miguel Crispi (...). Acá el Presidente tiene que hacer una evaluación política. Cuando las crisis se acercan a La Moneda y al propio Presidente, lo que hay que hacer es poner un dique de contención para que esto no siga avanzando. Miguel Crispi, hace rato, está siendo un problema para La Moneda”.

En esa misma línea, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) dijo a este medio que los chats revelados por T13 reviven “la inquietud que genera el desarrollo del caso. Tengo la percepción que el tema no logra cerrar, vuelven a reflotar algunas dudas”.

“Los chats que han sido revelados en televisión vuelven a poner en entredicho las versiones que se conocieron incluso en la comisión especial investigadora”, agregó el parlamentario.

Diputado Jaime Araya.

El timonel de los liberales, Juan Carlos Urzúa, indicó que “me gustaría que la cosa salga rápido, que se dicten los fallos, que se cierren los capítulos, porque ya nada nuevo va a salir. O sea, ¿qué más podemos saber? No hay mucho más que saber. Yo creo que lo importante es que rápidamente se resuelva, que paguen los que tengan que pagar, con el costo que signifique, y se acabe el tema”.

Y, sobre la eventual salida de Crispi, señaló que “su rol dentro de esto no es tan relevante. Esto es más de RD aguas abajo. Yo cacho que a los pobres RD cada vez que les tocan el tema se les debe revolver la guata”.

31 DE AGOSTO 2023. JUAN CARLOS URZÚA. PRESIDENTE DEL PARTIDO LIBERAL FOTO PEDRO RODRÍGUEZ

Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS) manifestó que “el gobierno debe tener claro cuál es su agenda a partir de marzo. Tiene que haber una estrategia clara sobre cómo abordar temas como la reforma previsional, la tributaria, de salud (...)”. Y advirtió: “De otra forma, no veo que el gobierno tenga una posibilidad cierta de recuperar la agenda, porque creo que son los temas principales en los cuales la sociedad demanda gestión del gobierno”.

El líder de los radicales, Leonardo Cubillos, dijo a este medio que “cada vez irán saliendo nuevos antecedentes a partir de lo que está realizando la Fiscalía. Por eso, se vuelve a ratificar que a la subsecretaria (Rojas) se le hizo efectiva la responsabilidad política”.

Luego de participar del comité político ampliado en La Moneda, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, tomó distancia de los diputados de su partido y, junto con asegurar que en esa instancia no se abordó el caso, manifestó que “me cuesta encontrar algo nuevo en los dichos del fin de semana sobre el caso Democracia Viva. De buenas a primeras, me cuesta encontrar un elemento nuevo”.

Esta postura, en todo caso, es la que sostienen en Palacio, donde identifican que los chats sostenían la versión que entregó Crispi en la Cámara de Diputados.

No es la primera vez que esta coalición manifiesta su descontento por el manejo de la crisis del gobierno. El Socialismo Democrático, de hecho, se ha caracterizado por expresar, incluso en público, sus críticas.

Así, en varias oportunidades han cuestionado que la información con respecto a las irregularidades entre las fundaciones y las dependencias del Minvu se haya dado “a goteo”. Y, cuando Crispi descartaba asistir a la comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados, fueron varios los parlamentarios y dirigentes del propio oficialismo que exigieron que dé un paso al costado. Sin ir más lejos, la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, aseveró que él se había convertido en un problema para el Ejecutivo.