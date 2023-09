El otro plebiscito del Frente Amplio: harán elecciones para decidir si serán o no un partido único

A fines de octubre los tres partidos del Frente Amplio -Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes- formalizarán los “diálogos territoriales” con su militancia, de cara a la consolidación del partido único de la coalición.

La fusión, sin embargo, no requiere solo de voluntades políticas, sino que también se deben realizar diversos trámites administrativos. El más importante de ellos se dará a inicios del próximo año 2024, en una fecha que aún no se define, cuando cada uno de los militantes de las colectividades del Frente Amplio deba decidir en un plebiscito si están de acuerdo o no con la idea del partido único.

De este modo, dicho referéndum se realizará con proximidad al plebiscito constitucional del 17 de diciembre. En ambos procesos las fuerzas del FA pondrán sus esfuerzos durante los próximos meses. El cierre del proceso constituyente, justamente, es uno de los impedimentos para que el Frente Amplio convoque a un evento para ese mes, en donde también hay otras celebraciones como Navidad y el fin de año. Algunos de los rostros de la coalición, como la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, propusieron hacer el plebiscito en diciembre.

Para lograr este objetivo, y si bien la idea es lanzar oficialmente las conversaciones con las militancias a finales de octubre, importantes personeros del sector ya han estado viajando a distintos lugares del país para fortalecer y hablar con las bases respecto del partido único.

“Nos reunimos este fin de semana con las bases de la militancia Frente Amplio Araucanía y nuestra compañera Gael Yeomans (CS) para reforzar la idea del partido único, desde los territorios”, publicó en su cuenta de Instagram la diputada de RD, Ericka Ñanco el pasado 20 de agosto. Una visita similar realizó Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, colectividad en donde milita el Presidente Gabriel Boric, a Puerto Montt, en donde junto al diputado Jaime Sáez (RD) sostuvieron conversaciones similares con los adherentes del FA de Los Lagos.

En el artículo 38 de la ley 18.603, de partidos políticos, se establece sobre el plebiscito de fusión de partidos que “si el pronunciamiento de los afiliados sobre la fusión y sobre la declaración de principios propuesta fuere afirmativo, el Órgano Ejecutivo del respectivo partido quedará facultada para acordar con el otro u otros partidos los términos de la fusión, comprendiéndose en ellos los estatutos del partido resultante”.

Vale decir, tras el eventual plebiscito del Frente Amplio, serán las orgánicas electas las que procederán con la elaboración de los estatutos. En RD, por ejemplo, dicho espacio es el consejo político. En Convergencia, el comité central, y en Comunes el consejo general.

Al mismo tiempo, se advierte que “si la fusión propuesta comprendiere más de dos partidos, pero no todos ellos la aprobaren en definitiva, podrá reducirse la fusión a los que hayan prestado su aprobación”.

Una vez que todo estos quede zanjado, tendrán que llegar hasta las dependencias del Servicio Electoral para que “se inscriba el partido resultante de la fusión y cancele las inscripciones de los partidos concurrentes a ella”. Tras ello, según el artículo 39 de la misma ley, tendrán que “protocolizar el facsímil del símbolo, la sigla y el lema que distinguirán al nuevo partido, si los tuviere”.

En paralelo, tendrán que instalar la directiva provisoria que acompañará el andar de la nueva colectividad, la que, hasta ahora -según lo sustentado en el artículo 41 de la ley-, tendría un total de 76.133 militantes, siendo así la colectividad con más integrantes. Con ello, superan a los 45.824 del Partido Comunista y a los 42.285 del Partido de la Gente, que hoy encabezan el listado.

Además, pasarían a ser la tercera bancada más grande de la Cámara (21 diputados, contando a independientes) y a ostentar seis de los 24 ministerios y 15 de las 39 subsecretarías del gabinete del Presidente Boric. Todo esto, sin contar las posibles renuncias.

Los desafíos del FA

El pasado sábado 2 de septiembre volvió a sesionar la mesa técnica que está trabajando en la idea del partido único del FA. Durante esta semana se juntaron los encargados económicos de las colectividades, para avanzar en materias financieras.

Más allá de los números y temas administrativos, el Frente Amplio también tiene un desafío político. La consolidación del partido único significa la redacción de nuevos principios. En el sector advierten que hoy los ideales con los que se formaron fueron forjados a raíz del movimiento estudiantil y las distintas demandas de las organizaciones sociales.

Hoy, el Frente Amplio es gobierno, lo que ha fortalecido su experiencia institucional, pero existe la crítica de que se ha dejado de lado el mundo social. Esto será un punto clave que determine la mirada que se buscará zanjar en los principios respecto de cómo se quiere pensar en el Chile de los próximos 50 años, así como también en la relación con las organizaciones. Allí, dicen desde el FA, se podrían dar los debates más interesantes.

En dicho debate, los dirigentes del sector esperan que estén presentes las ideas de sus tres liderazgos históricos: Beatriz Sánchez, Giorgio Jackson y Gabriel Boric.