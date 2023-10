“El senador está mintiendo”: diputada Yeomans (CS) emplaza a Felipe Kast tras controversia por sanciones a campamentos

Este sábado, la diputada Gael Yeomans (CS), se refirió al artículo que podría afectar a los campamentos o tomas de terrenos no violentas, un punto que ha tensionado las relaciones entre el Ejecutivo y los legisladores de Chile Vamos. Esto, luego de que la ministra del Interior, Carolina Tohá advirtiera esta semana en medio de la tramitación del veto a la Ley de Usurpaciones ingresado por el gobierno, que la norma “puede aplicar cárcel a personas que están en campamentos”.

Tras la advertencia, desde la oposición emplazaron a la secretaria de Estado para que se retracte de sus palabras porque -a juicio de ellos- incurría en “noticias falsas” sobre la normativa. Además, el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli) aseguró que “nosotros hicimos esta ley para que quedaran excluidos los campamentos, por eso es tan grave lo que dice la ministra, compartiendo información falsa”.

Sin embargo, Tohá reiteró sus dichos y explicó que la norma transitoria, que se aprobó en el Congreso y que establece ciertas excepciones para no implementar medidas represivas a campamentos catastrados, sólo se aplicaba para las detenciones (acciones de orden temporal) y para los desalojos, es decir, no excluye la probabilidad de cárcel.

Respecto de este punto, la diputada Gael Yeomans se mostró de acuerdo. “El artículo transitorio lo único que hace es exceptuar la detención, pero los pueden meter en la cárcel solo por el hecho de no tener un derecho garantizado a la vivienda. En Chile tenemos 650 mil personas que no tienen casa, y por lo mismo esa demanda no puede ser resuelta enviandolos a la cárcel. Es una forma de enfrentar el problema por parte del Estado que no se hace cargo del tema problema de fondo, que es el déficil habitacional que hay en Chile y que también demuestra una responsabilidad del Estado, pero también de los privados”, afirmó.

La abogada y representante del distrito 13 de la Región Metropolitana, sostuvo además que “eso es lo que propone el veto, que se diferencie entre una persona que no tiene un derecho habitacional -como aquellas personas que están en un camapamento- de aquellos que están delinquiendo. No es lo mismo, y eso es lo que propone también la discusión por parte del gobierno y yo esperaría que la derecha primero, no mintiera. He visto como el senador Felipe Kast ha señalado y ha negado lo que ha sostenido la ministra Tohá, cuando él sabe perfectamente bien, y uno lo hace leyendo el proyecto como está, que las personas que están en campamento pueden ser encarceladas solamente por el hecho de ejercer en realidad un derecho, es así de simple, por no tener el derecho garantizado a la vivienda”.

“El senador Felipe Kast está mintiendo, y yo espero que primero reconozca que la ley está mal, que hay que modificarla, que el veto es necesario para poder proteger y diferenciar entre una persona que está en un campamente que necesita un derecho habitacional, y quienes están delinquiendo”, añadió.

Asimismo, la parlamentaria enfatizó en que “el veto lo que permite es primero partir de la base de que todos estamos de acuerdo en que de todas formas hay un delito con la usurpación. El tema son las sanciones y ahí cómo procede la ley, se tiene que hacer la diferenciación entre una persona que por ejemplo, de los campamentos, que necesita garantizar su derecho y lo ejerce de manera pacífica, no puede ser tratado de la misma manera que un usurpador violento, que se quiere enfrentar a un propietario y que no necesita garantizar un derecho, sino simplemente está delinquiendo”.