Juan Sutil critica dichos de Presidente Boric contra líder de la CPC: “Tiene este karma de la muletilla que echa a perder lo que quiere construir”

Este jueves el Presidente Gabriel Boric cuestionó la presentación del líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, en Enade la semana pasada, señalando que “creo que no fue un discurso colaborativo (...) solo se dedicó a criticar las diferentes medidas del gobierno”. El timonel de la CPC respondió en la misma jornada y dijo que “hemos presentado propuestas concretas, más allá de que al gobierno no le gusten”.

Ante ello, este viernes el empresario y expresidente de la CPC, Juan Sutil, entró en la controversia y afirmó que no le pareció adecuado cómo el Mandatario calificó a Mewes.

“No me parece correcto o adecuado que el Presidente califique a un empresario o una familia de una manera como lo hizo. Tampoco me parece que califique al mundo que representa la empresa de la forma en que la describiste. La relación tiene que ser constructiva, reflexiva y adulta, que vaya construyendo caminos para encontrar acuerdos. Hemos tenido en reiteradas ocasiones que el Presidente manifiesta una cosa, y después como que tiene este karma de la muletilla que echa a perder lo que quiere construir. No solo él, sino que varios personajes que representan hoy día al gobierno. Creo que esa forma de corto plazo y esa respuesta tipo Twitter no contribuye a una conversación de altura, que es lo que necesita el país”, dijo Sutil en Radio Infinita.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo critica las propuestas que no le gustan.

“Creo que Ricardo Mewes, así como Juan Sutil (él) cuando fue presidente de la CPC, u otros anteriores, lo que hace es que representa el sentir del mundo empresarial, y me pareció que el discurso tanto de Ricardo, como de Karen (Thal, presidenta de Icare), eran de bastante sintonía respecto a la situación, de las críticas y de los caminos y las propuestas. Al gobierno cuando le hacen críticas o incluso propuestas respecto de políticas públicas, cuando a veces esas propuestas no le parecen, bueno, lo que hace es que las critica”, sostuvo.

Y agregó que “lo que ha hecho (Boric) es manifestar su molestia, que a mí me parece incorrecta e inadecuada, a una reacción del mundo de la empresa en la cual dicen ‘el gobierno está con estos problemas y esta manera de presionar para llegar a acuerdo’. No siempre uno tiene que llegar a acuerdo cuando esos no son los correctos, o lo que el país necesita”.

Por último, Sutil afirmó que los empresarios son pragmáticos y que las cartas contenidas en las memorias anuales de las empresas, donde ha habido críticas al gobierno, muestran que el país está sumido en distintas crisis.

“Los empresarios son pragmáticos. Si miras cualquiera de las cartas de los accionistas de cualquiera de los que en algún minuto fueron destacados por la prensa, porque hay muchos que no han sido destacados, todas esas constataciones en juntas de accionistas son hechos reales. Nadie puede desconocer que tenemos al país estancado. Nadie puede desconocer que tenemos una crisis de seguridad severa. Creo que hay un antes y un después con la muerte de los tres carabineros en el sur”, concluyó.