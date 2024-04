En medio del balance de Empresas Carozzi durante el 2023, el presidente de la firma, Gonzalo Bofill, dedicó palabras para analizar el contexto que vive Chile. Según la mirada del empresario, el país no está en una buena posición desde hace ya varios años. “Nos preocupa enormemente el camino que hemos tomado”, dijo Bofill en su primera mención al país en el marco de su carta pública en la memoria anual de Empresas Carozzi.

“Nuestra historia nos impone el deber moral de reconstruir Chile y hacerlo retomar un camino con perspectivas de desarrollo. Lo merecen nuestros antepasados y se lo debemos a nuestros hijos y nietos”, llamó Bofill en su carta.

Reconstruir Chile, críticas al gobierno y llegar a acuerdos: el llamado del presidente de Empresas Carozzi, Gonzalo Bofill

El ejecutivo sostuvo que el mal momento que vive el país nace tras las iniciativas que se impulsaron durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet: “Nada de esto es casual, fue advertido en todos los tonos y formas, se fue hasta majadero respecto de las nefastas consecuencias que traerían las reformas que se implementaron durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet”.

De esta forma, Bofill apuntó a los impactos negativos que, a su juicio, generaron las reformas educacional, tributaria y al sistema político. “No echaron pie atrás en una reforma educacional que hoy nos tiene sumidos en una crisis nunca antes vista en esa sensible materia; tampoco se detuvieron en una reforma tributaria, por más que se les advirtió que detendría la inversión y provocaría una caída sostenida en el crecimiento. Lo mismo con una reforma política que nos llevaría a una atomización de partidos que hace cada día más difícil gobernar”, detalló.

“Una década desperdiciada es un lujo que ningún país del mundo se puede dar, porque significa perder oportunidades, vivir con más incertidumbre y aceptar el magro desempeño económico y los bajos niveles de inversión como algo dado. Para revertir este estancamiento, necesitamos algo más que anuncios o buenas intenciones. Necesitamos autoridades con mirada de futuro y capacidad de llegar a acuerdos de largo plazo”, dijo.

Por otro lado, el empresario estimó que, ante los problemas de seguridad, el gobierno del Presidente Gabriel Boric no ha podido dar una solución al tema. “Lamentablemente no se ve en el oficialismo un plan acorde a la magnitud del problema, ni la convicción necesaria para superarlo. El gobierno ha sido inconsistente, como ocurrió cuando se indultó a personas condenadas por graves delitos como un homicidio frustrado a un policía. ¿Qué señal es esa? Si el Ejecutivo no logra que cambiemos el rumbo, va a ser cada día más difícil recuperar el clima de seguridad ciudadana que la gran mayoría de los chilenos anhelamos”, indicó.

Ante este contexto, Bofill planteó que “la paz para vivir” es la base para que el país pueda crecer y ”desarrollar libremente su propio proyecto de vida para que, entre todos, logremos también vivir en una sociedad más justa”.

“Sin crecimiento y paz para vivir toda otra discusión se vuelve estéril. Garantizar nuestra seguridad es el primer deber del Estado y permitir las condiciones para que el país crezca es el único camino para que los chilenos puedan vivir mejor”, comentó. El presidente de Empresas Carozzi también estimó que otra de las demandas a la que se debería dar pie es a la de un menor rol del Estado, respecto de lo cual considera que existiría un “amplio consenso”.

“Igualmente preocupante ha sido lo que ocurre en materia de probidad, con escándalos que cruzan diversas instituciones y todo el espectro político, avergonzándonos como país y profundizando la crisis de confianza”, agregó.

Así, el empresario manifestó que una forma de revertir el escenario que describe es retomando “el camino de los consensos (...) para reencontrarnos pese a las legítimas diferencias, sin odiosidad, descalificaciones, ni desconfianza”. Un camino que para Bofill se logra con convicción, disciplina y liderazgo, pero también con “las necesarias reformas al sistema político que disminuyan la fragmentación, promuevan la gobernabilidad y faciliten los acuerdos”.

“El mundo político ha sido el primero en dar un mal ejemplo, en contribuir a la polarización de un país que ha dado masivas muestras de no querer ir por ese camino”, dijo.

Balance de la empresa

Sobre los resultados de 2023, el presidente de Empresas Carozzi calificó el año como “difícil en muchos ámbitos”, pero que de todos modos logró dejar cifras positivas: “Son buenos nuestros resultados y nos alegramos por ello”.

“Los ingresos por ventas alcanzaron a $ 1.470.164 millones, lo que representa un crecimiento de 8,9% respecto del año anterior. El resultado operacional, en tanto, fue de $ 188.857 millones y la utilidad neta alcanzó a los $ 110.415 millones”, explicó Bofill en la carta a los accionistas.

Bofill resaltó de sus operaciones durante 2023, el buen desempeño de su sector agroindustrial. Según explicó, las exportaciones de estos productos se vieron favorecidas por los altos precios internacionales de la pulpa de tomate, pulpa de frutas y jugos concentrados.

Otro de los hitos fue la celebración de los 125 años de existencia de la firma, que cuenta con 25 categorías de productos, con exportaciones a los cinco continentes y operaciones en Chile, Perú y Argentina.