Ministra Tohá protagoniza tensa discusión con diputado Longton (RN) en debate por nuevo Ministerio de Seguridad

La jornada de este viernes, en las comisiones de Seguridad Ciudadana -y posteriormente de Hacienda- de la Cámara de Diputados se discute y vota hasta total despacho el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad.

Esto, luego que el martes las bancadas de la Corporación llegaron a un acuerdo para destrabar la agenda de seguridad, en particular el proyecto de las Reglas de Uso de la Fuerza y el que crea la nueva secretaría de Estado, para que sean votados en una sesión especial la tarde de este viernes.

Pese a ello, el inicio de la sesión en la comisión de Seguridad Ciudadana por el proyecto para el Ministerio de Seguridad fue tenso, debido a una nueva discusión entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el presidente de la instancia, Andrés Longton (RN).

Al igual como en la sesión del pasado 10 de abril, la tensión se produjo por las funciones regionales de la futura secretaría de Estado.

“La indicación que propone el Ejecutivo es una manera de profundizar esta definición y darle contenido en cosas prácticas que son necesarias si uno quiere que esto realmente opere. Entonces, además de decir coordinar políticamente los ministerios, hace referencia también a las subsecretarías y a las secretarías regionales ministeriales. Esto es relevante, porque los delegados dependen del ministerio”, dijo la titular de Interior en su intervención.

Y luego agregó: “Entonces, si queremos que los delegados coordinen el gobierno de la región, tiene que tener la tarea el Ministerio de coordinar a las seremías. Si no, difícilmente podría hacerlo en un nivel inferior”.

Así mismo, hizo ver que una indicación para eliminar una norma propuesta por el Ejecutivo. “El Senado considera al Ministerio del Interior el coordinador político del gobierno, como siempre se le ha entendido, y aquí la Cámara está pensando en eliminarle esta función, la que históricamente ha tenido desde el nacimiento de la República”.

Tensa discusión entre Carolina Tohá y diputado Longton

Sin embargo, luego la discusión se acaloró por los tiempos para votar las indicaciones en la comisión, y lograr el total despacho en esta jornada.

La secretaria de Estado se mostró contraria a la propuesta del presidente de la comisión de votar las normas agrupadas en paquetes para estos fines. “Sería insólito, porque la gente puede tener distintas opiniones respecto a una cosa u otra”.

Entonces, Longton retrucó que eso demoraría la votación. A lo que Tohá respondió: “Nos demoraremos media hora más”.

“No podemos, ministra, porque está citado por comités, por acuerdo unánime de comités, y uno no puede extender ni un minuto más la sesión. Por reglamento no podemos. Esto fue solicitado por la Presidenta de la Cámara de Diputados (Karol Cariola) con acuerdo de los comités”, dijo el parlamentario, en referencia a que la sesión no puede extenderse más allá de las 11.30 horas.

La ministra insistió: “La Presidenta (de la Cámara) nunca ha señalado que termina (la sesión) a las once y media. Dice hasta total despacho”.

“Ministra, después está convocada la comisión de Hacienda. Yo no puedo citar un minuto más. Yo no le estoy inventando nada nuevo. Es acuerdo de comités”, aseguró Longton.