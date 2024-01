Elizalde destaca 46 leyes en seguridad promulgadas en dos años y afirma que este gobierno es el que “ha aprobado más” proyectos desde 1990

Este lunes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, hizo un balance de los proyectos de ley impulsados por el gobierno de cara al fin del año legislativo en el Congreso Nacional.

En diálogo con Radio Duna, el secretario de Estado relevó las iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad que han logrado ser aprobadas y publicadas en el Diario Oficial. Entre ellas, destacó la normativa que regula el robo de madera, la que persigue delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación y “todo lo que es la batería de herramientas para perseguir al narcotráfico, y podríamos citar una serie de otros ejemplos”.

Si bien reparó en que hay proyectos “más complejos que otros” que aún no son aprobados, por ejemplo el que crea el Ministerio de Seguridad -ya que “implica crear una nueva institución y hacerse cargo de la transición respecto de las instituciones actualmente existentes”-, Elizalde aseguró que en materia de seguridad “el actual gobierno es el que ha aprobado más leyes” desde el retorno a la democracia.

“Hasta la fecha, se han publicado 46 leyes de seguridad en lo que va de gobierno. El gobierno que había aprobado más leyes de seguridad desde que recuperamos la democracia fue el del Presidente Ricardo Lagos, 32 en 6 años. El gobierno del Presidente Boric ha publicado 46 leyes en menos de dos años de gobierno, y tenemos otras cinco leyes que ya están aprobadas, que están en trámites como el control preventivo por el Tribunal Constitucional o pendientes de toma de razón por la Contraloría o publicación. Por tanto, estamos hablando de más de 50 leyes de seguridad que se han aprobado en lo que va del gobierno”, indicó.

“Estas leyes no tienen efecto inmediato”

Dentro de las iniciativas que están pendientes y son prioritarias para el Ejecutivo, el titular de la Segpres dijo que es “muy importante sacar adelante” el mencionado Ministerio de Seguridad, “todo lo que se refiere al Sistema de Inteligencia del Estado, el proyecto que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Orden de Seguridad Pública y Fuerzas Armadas, el que crea el Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas”.

“Se han aprobado un número significativo de leyes, un número récord. Muchas de las cuales son muy relevantes para efectos de contar con más y mejores herramientas para elevar los estándares de seguridad en nuestro país. Por cierto, estas leyes no tienen efecto inmediato, yo lo he dicho varias veces. No existe fast track para el tema de seguridad. No existe un atajo”, acotó.

Consultado respecto a cómo el avance legislativo se ve reflejado en la crisis de seguridad, el ministro sugirió que “hay que diferenciar las cifras macro de los hechos específicos”. En esa línea, dijo que “primero, tenemos que hacer el esfuerzo por llevar los homicidios al menor nivel posible. Chile históricamente ha sido el país que ha tenido menos homicidios de toda América. No solo América Latina, de toda América después de Canadá. Pero ha habido un deterioro en la última década: de entre dos y tres homicidios por cada 100.000 habitantes, pasamos el año 2022 a 6,7. Y sin lugar a dudas que es una cifra que debe llevarnos a tomar conciencia”.

“Por eso el gobierno ha desplegado múltiples iniciativas, cambios legales, pero también fortalecimiento institucional y reforzamiento de las capacidades operativas de las instituciones a cargo de la persecución penal, con el objeto de contener esas cifras (...). El año pasado se logró contener el alza que venía de los años anteriores, pero siguen habiendo muchos homicidios en Chile. Por tanto, hay que redoblar los esfuerzos para reducir significativamente su número”, subrayó.