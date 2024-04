Fiscal Valencia por crimen en Cañete: “Los carabineros habrían fallecido de impactos balísticos”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró este domingo que ha habido avances en la investigación por el asesinato de los tres carabineros en Cañete, Región del Biobío, que ocurrió durante la madrugada del sábado y confirmó que, en base a la información forense, las víctimas murieron por impactos de bala y no producto de la acción del fuego.

Cabe recordar que los tres oficiales fueron hallados calcinados en el pick up de una camioneta policial blindada, cuando en momentos previos habían concurrido a un procedimiento de verificación de medidas cautelares, en el sector de Antiquina.

Pese a que la investigación fue decretada bajo reserva, el jefe del Ministerio Público aseguró a Tolerancia Cero, de CNN Chile, que “sí hay avances y tal como hemos dicho otras veces y creo que hemos conseguido que ese mensaje vaya penetrando, siempre pedimos comprensión respecto a la información que podemos entregar. Los actos en tribunales son públicos, pero las investigaciones son reservadas”.

“Hemos ido entregando información que podemos compartir. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las causas de muerte. Por razones humanitarias y más que comprensibles, había mucha preocupación sobre si los carabineros habían o no fallecido cuando incendiaron la camioneta”, prosiguió el fiscal.

Bajo ese tenor, Valencia agregó que “toda la evidencia al menos científica, de análisis forense, las autopsias, arrojan que, al menos, del punto de vista científico de lo que se ha podido recabar –y en eso el SML ha puesto sus mejores esfuerzos-, los carabineros habrían fallecido de impactos balísticos. Es decir, no hay indicios, no hay evidencia del punto de vista forense de que hayan estado vivos o con signos vitales, cuando se provocó el incendio en la camioneta”.

Asimismo, aseguró que la investigación también deberá esclarecer los motivos del ataque y entre ellas mencionó una escalada de violencia en la zona o crimen organizado asociado a demandas territoriales o no. “Ha habido progresos”, dijo Valencia, pero evitó anticipar lo que se ha logrado establecer por los equipos investigadores.

Respecto al lugar de los hechos y si los policías murieron en el lugar donde fueron hallados en la ruta P-72S, Valencia evitó profundizar en las hipótesis investigativas, sobre si hubo uno o dos sitios del suceso, como lo sugirió la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Asimismo, el jefe del Ministerio Público descartó señalar que en la zona hay terrorismo y realizó un diagnóstico del lugar. “Lo que ocurre en la zona y que lamentablemente ocurre así, es que tienes bandas muy violentas que se dedican principalmente, a actividad criminal general a robo de madera, narcotráfico, cultivo de drogas, tráfico de armas y que se amparan en una consigna, que no es más de un pretexto de carácter reivindicatorio, de tierras o de lo que fuere, pero que haciendo un análisis a su práctica son simplemente bandas de delincuentes comunes”, manifestó.

Remarcó, en tanto, que hasta entonces no ha habido grupos que se hayan atribuido el ataque, perpetrado durante el 97° aniversario de Carabineros.

Críticas a la ley Antiterrorista

Valencia también lanzó sus dardos contra la actual ley Antiterrorista y evitó catalogar lo ocurrido con los carabineros en la Región del Biobío, como un hecho de estas características.

“Tenemos una muy mala ley Antiterrorista y eso lo hemos planteado muchas veces, porque no permite calificar e investigar como terroristas hechos que, probablemente conforme al lenguaje común o conforme a la doctrina o la teoría jurídica en general, deberían necesariamente ser considerados como terroristas. Muchas veces las propias víctimas nos piden que no hablemos de terrorismo jurídicamente porque los perjudica”, señaló Valencia.

“¿Podrían ser actos terroristas? Por supuesto, pero esa es una hipótesis. También podrían ser bandas de delincuentes comunes que están tratando de controlar territorio”, añadió.

Capacidades de la Fiscalía

El jefe del ente persecutor también fue consultado respecto a las capacidades de la Fiscalía para perseguir las nuevas modalidades de delitos violentos, dado que sostuvo, que en la práctica se persigue a “fantasmas” que no cuentan con identificación en el país.

“No teníamos la experiencia de perseguir dentro de Chile a sujetos que no tuvieran su cédula de identidad, su fotografía, sus huellas dactilares y que además, salieran y entraran por la frontera norte con una facilidad que no conocíamos. Hasta acá era un rumor que salió por un paso no habilitado o que cometió un cohecho para que le permitieran salir. Ese era nuestro diagnóstico del riesgo de fuga de un sujeto”, manifestó Valencia.

Como una autocrítica, el fiscal nacional aseguró que “lo que no vimos venir, era la actividad prolífica de las bandas y cuando inicié esto, partí diciendo que vamos a poner el foco en la protección de autoridades (...) en la seguridad de fiscales y jueces, pero nos quedamos chicos. A los pocos meses eso tuvimos que rehacerlo, porque no cabía duda que el problema transcendía con creces a los fiscales y autoridades”.