En medio de crisis de seguridad: Monsalve detalla medidas con foco en expulsión de migrantes

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló los anuncios en materia de seguridad que se definieron tras el aumento de hechos violentos en el país. Discusión que se tomó la agenda en La Moneda.

Esta semana, el Ministerio del Interior ha liderado diferentes reuniones con el alto mando de las policías para hacer frente a los recientes actos de violencia que han azotado a la ciudadanía en diferentes partes del país.

Por esto mismo, Monsalve explicó que la Subsecretaría del Interior tiene una facultad para realizar expulsiones por razones de seguridad.

En conversación con Meganoticias, el subsecretario detalló que “vamos a empezar a usar esa facultad que tiene la virtud de que acorta el plazo administrativo de expulsión y vamos a proponer al Parlamento dos cambios en esta materia”.

Bajo esa misma línea, adelantó que buscan acortar los plazos de apelación en el caso de las expulsiones. La autoridad ejemplificó esta medida con las agresiones que recibieron –por parte de extranjeros– uniformados en Puerto Montt.

Monsalve indicó que “dicté la resolución de expulsión por razones de seguridad Interior del Estado, ellos apelaron, pero la apelación judicial fue rechazada, porque se entendió que se estaba ejerciendo una facultad que estaba bien fundada, pero tuvieron un plazo de apelación de diez días”.

Para acabar con esto, aclaró que van a proponer en el Congreso acortar este plazo a cinco días para que coincida con el mismo tiempo que tiene la Policía de Investigaciones (PDI) para mantener a las personas detenidas y proceder a la expulsión.

Además, dentro de la misma propuesta legislativa que presentarán esta semana, impulsarán nuevas facultades para la PDI. En ese sentido, agregó que “cuando se resuelve la expulsión de un ciudadano y la PDI tiene que ir a buscarlo, no tiene facultades legales para entrar al domicilio, o sea, a pesar de que sabe que esa persona está en un domicilio, no tiene facultades legales para entrar, por tanto, si la persona no sale en tres días, la PDI no puede detenerlo para ejecutar la expulsión”.

Con respecto a las medidas anunciadas este lunes para reforzar el Plan Calles sin Violencia, informó que el objetivo es “llevar adelante una política de control territorial mucho más fuerte”. Lo que implicaría, formar equipos especiales de Carabineros para fortalecer “puntos fijos de control, puntos móviles y un control muy riguroso”.