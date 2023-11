Nueva invitación a La Moneda: Tohá va por segundo intento tras fallida convocatoria transversal por seguridad

Antes de viajar a EE.UU., donde asistió a la cumbre del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), el Presidente Gabriel Boric dejó una misión especial a la ministra del Interior, Carolina Tohá: sostener reuniones transversales con exautoridades debido a la crisis de seguridad, agravada por episodios de secuestros y un ataque con granada a una carabinero.

Así, desde el Ministerio del Interior cursaron el jueves en la mañana, invitaciones a exministros y exsubsecretarios del Interior, incluyendo a representantes de los dos gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera para una reunión que se realizó ese mismo día en la tarde.

No obstante, la tarea de Tohá se topó con algunos problemas. Los últimos hechos delictuales llevaron a la oposición a endurecer su discurso contra el Ejecutivo y particularmente contra la ministra. A ello se sumaron inconvenientes de agenda y algunos convocados esgrimieron tener compromisos previos para no asistir.

Al final, a la cita en Palacio, que comenzó a las 17.00 horas solo llegaron los exministros José Miguel Insulza (PS), Jorge Burgos (Amarillos) y el otrora subsecretario Mahmud Aleuy (PS).

Al encuentro también habían sido convocados los exministros Andrés Chadwick (UDI), Rodrigo Delgado (UDI), y los exsubsecretarios Jorge Correa (DC), Guillermo Pickering (DC), Felipe Harboe (ex-PPD), Rodrigo Ubilla (RN) y Juan Francisco Galli (RN).

La notoria ausencia de personeros de la derecha fue lamentada por el Ejecutivo y el oficialismo.

Tras salir del encuentro del jueves, el senador Insulza dijo que “fue una conversación (de un grupo) pequeño, no éramos muchos. Habíamos dos exministros, un exsubsecretario. Si nos invitan vendremos de nuevo todas las veces que nos quieran escuchar”,

Este viernes, la vocera y ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), se refirió al tema y manifestó que la idea era construir una política de Estado en torno a la seguridad. “Las propuestas políticas que vengan de partidos o bancadas siempre van a ser analizadas en el marco de fortalecer la política de Estado. También las propuestas que vengan de exfuncionarios de gobiernos anteriores. (...) Yo no voy a entrar en polémicas si vino o no vino alguien, porque no es nuestra preocupación central, que es construir con quienes quieran construir esta política de Estado”.

Pese a ello, no conformes con la fallida convocatoria transversal, Tohá realizará otro intento con una nueva invitación para este lunes a los mismos convocados, la cual llegó este viernes a las exautoridades.

No obstante, además de las tensiones por la crisis de seguridad, hay un punto no menor para la derecha. El exministro Chadwick fue acusado constitucionalmente por las mismas fuerzas políticas que hoy lo invitan a La Moneda.

De hecho, el Presidente Boric, el actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS) y los ministros Camila Vallejo y Álvaro Elizalde votaron a favor de libelo cuando eran parlamentarios. Incluso a Boric, como diputado, le correspondió defender el libelo acusatorio ante el Senado.