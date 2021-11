“Estoy profundamente apenado”: Diputado Longton sufre agresión “con fierros y palos” por parte de tres sujetos durante actividad de campaña en Villa Alemana

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton fue agredido junto a su equipo por un grupo de sujetos desconocidos durante una actividad de campaña en Villa Alemana.

Según los primeros antecedentes, el parlamentario por Valparaíso, se encontraba en la calle Maturana de Villa Alemana, repartiendo unos folletos, cuando llegan los agresores quienes lo atacaron con “fierros y palos”.

Según el relato de Longton “se acercaron con fierros para poder agredir a mi equipo y a mí. Uno está expuesto a este tipo de situaciones, pero lamento profundamente que la emprendan contra mi equipo, porque habían mujeres también en mi equipo. La verdad es que este tipo de violencia es intolerable y debe ser profundamente condenada en todo contexto”.

“Estoy profundamente apenado por eso, pero también por el clima de intolerancia y agresividad que estamos viviendo, y donde finalmente no nos respetamos los unos a los otros. Podemos pensar distinto, pero eso no nos puede llevar a dividirnos como sociedad”, agregó el parlamentario tras constatar lesiones en un recinto asistencial y hacer la respectiva denuncia a Carabineros.

Según contó el legislador sus agresores eran tres hombres de “entre 40 y 50 años, se bajaron de manera muy violenta, insultado con garabatos de todo tipo y directamente a golpearnos y agredirnos. Esa era la intención”.

“Yo logro correr, tengo una caída, me logran dar unos golpes, y en ese intertanto agreden a mi equipo de distintas maneras, que ahora están constatando lesiones por intentar protegerme. Esto dura unos 5 minutos, ellos se dieron a la fuga, pero la verdad es que no tienen ningún tipo de justificación. La violencia no se puede validar de ninguna manera, menos a quienes están haciendo su trabajo”, cerró el diputado.

El ataque fue condenado por otros legisladores de RN de Valparaíso, así como por el mismo partido: “Condenamos la agresión sufrida por el diputado Andrés Longton y su equipo en Villa Alemana. En democracia las ideas se defienden con diálogo y no con violencia. Hacemos un llamado a condenar de forma transversal este ataque y a no permitir la violencia política”.