Reconstrucción en Valparaíso: Patricio Coronado dice que gobierno analizará casos de damnificados que no quieren moverse de zonas afectadas

Patricio Coronado, el gerente técnico designado por el gobierno para la reconstrucción tras los incendios que afectaron en febrero pasado a la Región de Valparaíso, asistió este miércoles a la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, donde se discutió el avance en el proceso que, entre otros elementos, busca ayudar a las cerca de 8 mil familias que perdieron sus viviendas producto de los siniestros.

En la ocasión, los diputados de la comisión consultaron a Coronado principalmente sobre dos temas interconectados: cómo se decidirá el lugar donde se reconstruirán las viviendas y el poder de decisión que tendrán los afectados respecto del sitio donde serán reubicados.

Así, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) llamó al gobierno a tomar en cuenta que muchos de los damnificados quieren que sus casas sean reconstruidas en el mismo sitio donde se encontraban antes, cuando la propuesta de reconstrucción tiene la lógica de construir en lugares seguros.

“Lo primero que hay que entender es que nosotros estamos buscando reconstruir en zonas seguras, esa es la primera definición. Esto efectivamente no puede pasar nuevamente y además hay un informe de Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) en esto, que es un informe que se hizo con Conaf (Corporación Nacional Forestal) y que efectivamente ya delimitó cuáles son las zonas que son complejas”, indicó Coronado.

Agregó que en el caso de que algunas personas ya hayan autoconstruido en las zonas vulnerables “tenemos que buscar una solución y un mecanismo que permita efectivamente que eso se resuelva”, tras lo cual agregó que es parte de la estrategia que está viendo el Ministerio de Vivienda (Minvu) para cada uno de los barrios, con trabajo en territorio con las personas afectadas.

“No en todos los barrios, no en todos los polígonos vamos a tener esa situación, pero los casos que vamos a tener efectivamente lo tenemos que abordar de esa forma”, indicó.

“Si hay cosas que corregir de una casa que ya está encaminada, bueno, va a haber que hacerlo, porque lo importante acá es que tenga una buena casa y que le garanticemos un espacio que sea seguro para la familia”, agregó Coronado.

Tras esto, el diputado de RN Juan Carlos Beltrán consultó sobre el tiempo en que se tendrán las soluciones habitacionales, mientras que María Candelaria Acevedo (PC) se mostró preocupada por la escasez de terrenos en lugares planos para que los afectados no tengan que volver a los cerros. A su turno, el diputado Undurraga se dijo estar “profundamente preocupado” por la seguridad de las personas, al indicar que cuando se producen traslados y no hay seguridad, se generan tomas, porque “legítimamente la gente está buscando dónde vivir”.

Tras esto, Coronado explicó que no es que desde el gobierno tengan ya la decisión de los territorios en que se reconstruirá y que, de esta forma, se vaya a impedir a la gente decidir dónde quiere vivir.

“Lo que sí queda claro y lo expliqué es que la seguridad es el primer factor habilitante en esta reconstrucción. Por lo tanto, cuando nosotros, en el fondo con el Ministerio, trabajemos en los distintos barros también, obviamente se va a conversar con las personas. No va a ser de un momento a otro (en que digamos) ‘ya usted ya no tiene derecho a vivir acá’, eso no puede ocurrir”, destacó.

Sobre los terrenos, la autoridad indicó que “efectivamente se están buscando todas las posibilidades en el fondo que está a disposición, que no existían antes respecto a los mismos terrenos. Hay lugares, por ejemplo, donde vivían varias familias en un solo terreno y que había el papá con sus dos hijos. Ahí se está buscando una solución, por ejemplo, que sea pequeño condominio, que un departamentito chico de tres pisos donde vivía cada una de las familias”.

“Ahora, todas esas soluciones son en las que tenemos que avanzar y tener rápidamente y en eso estamos. No es que estemos en el aire, tenemos un resultado del estudio de las duplas (de trabajo del Minvu y los municipios), tenemos ahora que afinar y el Ministerio de Vivienda está viendo efectivamente cuál es la estrategia concreta”, sostuvo Coronado.