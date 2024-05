“En Chile no hay plata”: exministro Briones critica condonación del CAE y la tilda como una “promesa irresponsable” del gobierno

La mañana de este viernes, el exministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones (Evópoli), criticó la propuesta de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) que el gobierno presentará en septiembre.

Para Briones, la iniciativa del Ejecutivo -parte de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric- se trataría de “una política regresiva”, argumentando que “beneficia a quienes más tienen, en general”.

“Una condonación masiva, que no es lo que está pensando el gobierno -al menos lo que yo espero-, es tremendamente regresiva y es injusta al mismo tiempo, porque le condona a personas que pueden pagar y a quienes no pueden pagar. Más aún, no se hace cargo de las personas que con mucho esfuerzo y sacrificio han pagado su deuda, y que con justa razón van a decir ‘chuta, sabes, y a mí no me condonaron’”, advirtió en diálogo con Radio Infinita.

El también exabanderado presidencial apuntó especialmente al costo que tendría para el Fisco una eventual condonación, ya sea parcial o total, y tomó de ejemplo la gratuidad universitaria: “Cuesta hoy día unos 2.200 millones de dólares, se come casi el 13% del presupuesto de educación completo, y subiendo, porque recuerden ustedes que cuando se hizo la gratuidad, se dejaron gatillos para que esta fuera aumentando del 60% al 70% de la población (...). Entonces, no hay plata para esta cuestión, y gobernar es priorizar”.

“Cuando tú tienes recursos que son finitos, sobre todo en un momento de estrechez fiscal como el que tiene Chile, tú tienes que elegir muy bien dónde priorizar. La pregunta que yo me hago es, ¿esta es la prioridad país número uno? ¿De verdad? ¿No está a caso en la educación inicial? ¿No está a caso en la sala cuna universal? ¿Con montos mucho más bajos que lo que se quiere poner en el CAE? ¿No está a caso en la catástrofe educacional que tenemos post-pandemia, donde hemos puesto 250 millones de dólares, y el CAE con donación universal hablamos de 11.000?”, cuestionó.

“Propuesta irresponsable”

Con todo, Briones llamó a esperar los detalles de la propuesta del Ejecutivo y entregó una sugerencia respecto a “escalonar la contingencia del ingreso” de los usuarios adeudados con el CAE. “Es decir, que tú tienes un ingreso por debajo de 500 lucas, por ejemplo, que no pagues o pagues menos, como proporción de tu sueldo. Si estás entre 500 y 1 millón, que pagues tal otro porcentaje. Pero eso es distinto que condonar”, esgrimió.

“Eso es focalizar los recursos que son escasos, que tienen prioridades, que a mi juicio son muy distintas a plantear una gratuidad retroactiva para la cual, además, el país no tiene plata. Esa es la verdad. En Chile no hay plata, y es bueno empezar a decir las cosas por su nombre”, agregó el otrora titular de Hacienda.

En ese sentido, planteó que la iniciativa es “el compromiso de campaña de una propuesta irresponsable que se hizo en el programa de gobierno del Presidente Boric, y que hoy día está amarrado a, de alguna manera, cumplirla, digamos”. Ese sería, añadió, “el problema de las promesas irresponsables, porque las promesas irresponsables cuestan plata, y generan expectativas”.