Exministro Espina tras muerte de expresidente Piñera: “Sebastián fue un gran demócrata”

“Él tuvo muchos hitos que mostrar, pero por sobre todo, fue una gran persona, un gran ser humano, y eso es lo que más a uno lo entristece”. Con estas palabras, el exministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió al expresidente Sebastián Piñera, quien perdió la vida la tarde de este martes tras un accidente aéreo en la Región de Los Ríos.

Al respecto, el otrora secretario de Estado lamentó el trágico suceso y recordó al exmandatario como un hombre “clave para que la derecha asumiera un compromiso irrestricto con la democracia”.

“Sebastián fue un gran demócrata. Siempre batalló porque en el sector político tuviese ese mismo compromiso y yo creo que lo logró”, acotó.

Entre sus principales hitos, Espina rememoró el rescate a los 33 mineros de la mina San José, proceso que se extendió desde agosto a octubre de 2010, gestiones que fueron lideradas por Piñera que consideró como “un gesto de valentía muy grande, porque si eso fallaba el costo era muy grande”.

“Yo lo vi ahí personalmente y él tenía una convicción personal que los mineros podían estar vivos, a pesar de que mucha gente que estaba con él le decía que no estaban vivos, que íbamos a generar una expectativa que no era real, pero a mí me impresionaba la fuerza con que él estaba seguro de que los mineros podían estar vivos y se la jugó por eso”, añadió.

Entre otros hechos, el extimonel de RN destacó las labores comandadas por su “exjefe” tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. “Él puso toda su energía por reconstruir Chile y lo logró. La verdad es que era persistente, y bastante persuasivo más que duro”, remarcó.

Asimismo, evocó “la salida democrática” que gestionó el exmandatario durante el estallido social, en 2019, aseverando que “fue muy criticado por un sector de la derecha, y la verdad es que había que buscar un camino que no fuera la confrontación violenta”.