El tenso round entre Espinoza y Allende: senador la emplaza por su cupo en el Senado y ella amenaza con congelar participación en la bancada

Si hay una sensación que impera dentro de la bancada de senadores del Partido Socialista (PS), es la incomodidad. Y es que en las últimas horas dos de sus rostros más visibles -Fidel Espinoza e Isabel Allende- se enfrascaron en un crudo enfrentamiento producto de la sucesión que ella, quien no repostulará al cargo, podría tener en la Cámara Alta.

La situación escaló tanto, que Allende incluso amenazó con congelar su participación en la bancada socialista si que sus pares no se pronuncian sobre los dichos de Espinoza. Hasta el cierre de esta edición, los senadores del partido analizaban la redacción de una declaración. Lo mismo hacía la mesa del PS, encabezada por la senadora Paulina Vodanovic.

La redacción de una declaración no es tarea fácil. Y es en el partido saben que están “pisando huevos”, en consideración de que Espinoza reconoció a principios de abril reconoció que “desde hace meses me he sentido incómodo” y que era posible salir de la colectividad.

El duelo entre ambos militantes socialistas comenzó a raíz de una entrevista que Espinoza dio a El Mercurio de Valparaíso, en que dijo que la sobrina de la senadora, la ministra Maya Fernández (Defensa), está en su legítimo derecho de postular a un escaño en el Senado, pero advirtió que “la senaduría no puede ser una monarquía hereditaria”. Esto en el marco de la promoción que Allende ha hecho de la secretaria de Estado como carta al Senado en la interna socialista.

“He tenido diálogo con decenas de dirigentes de la región que no quieren que su sucesión (de Allende) se decida en el nivel central. Yo, al menos, para Valparaíso veo con buenos ojos eventuales candidaturas de Álvaro Elizalde o de la propia Paulina Vodanovic”, indicó Espinoza a dicho medio.

21 DE AGOSTO 2023 /VALPARAISO Paulina Vodanovic , Fidel Espinoza , durante la sesión del senado en el congreso nacional de valparaiso FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

En respuesta a sus palabras, anoche la senadora Allende compartió una declaración pública en que acusó que “el senador Espinoza ha ofendido gravemente a nuestra familia, la familia Allende, la familia del Presidente Salvador Allende”. Lo hizo, según explicó, “al agraviar a la ministra Maya Fernández, negándole cualquier mérito para ocupar su actual cargo o eventualmente para postular a otro (...)”.

“Para nosotros, el legado del Presidente Allende no es fuente de privilegios, sino de obligaciones y deberes (...). Los valores de dignidad, equidad y la defensa de la democracia, así nos obligan y comprometen con nuestra gente y con Chile, valores que al parecer el senador ignora”, concluyó la legisladora.

Allende también hizo ver su molestia, a través de mensajes, ante los demás senadores de la bancada, cuando les señaló que incluso estaba en duda su participación en la instancia.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Sobre esa posibilidad, el jefe de bancada Gastón Saavedra afirmó que “sería una decisión que lamentaríamos mucho” y reconoció que Espinoza “ha sido imprudente con sus declaraciones, puesto que el PS tiene mecanismos democráticos para resolver las controversias que se dan cuando hay que elegir candidatos”. Sin embargo, el legislador propuso que “hay que buscar la fórmula de entendimiento” e hizo un llamado a la prudencia y al “trabajo colectivo” por resolver “los temas de la gente”.

Saavedra también transparentó que la declaración está en “veremos”, pero reafirmó que sus declaraciones las hace como jefe de bancada.

La respuesta de Espinoza

Lejos de poner paños fríos, el senador Fidel Espinoza volvió a pronunciarse sobre la disputa que hay en torno a la sucesión de Allende en Valparaíso. En conversación con La Tercera, el senador remarcó: “Más poder a las regiones y menos imposiciones a dedo. ¿Qué hay de malo u ofensivo en aquello? Lo de las monarquías hereditarias se lo digo a la senadora o a cualquier otro político o política que en los tiempos que pretenda instalar a sus parientes en actos de sucesión parlamentaria o de otro tipo de elección popular”.

El senador Fidel Espinoza en sesión investigadora de la Cámara de Diputados. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.

Además, enfatizó que “en ninguna de mis declaraciones he pretendido ofender a ella ni a la familia de la senadora. Menos a la figura de Salvador Allende, a quien siempre respetamos familiarmente y por quien nuestro padre -Luis Espinoza- defendió su gobierno, hasta entregar su vida”.

En esa línea, Espinoza sugirió que “pretender (...) involucrarme en un conflicto con la figura de su padre solo demuestra el genuino interés de no querer ni saber escuchar una crítica política constructiva, que va en la línea de lo que la propia ciudadanía nos ha ido pedido: que los políticos abramos espacios a nuevas generaciones y que no pretendamos extender los privilegios entre nuestros cercanos, más aún si son familiares”.

Además, propuso que “debe ser una primaria convencional de ciudadanos de la región (de Valparaíso) los que tomen esa decisión, pues son ellos los que deberán lidiar ocho años de trabajo con su futuro senador o senadora”.

Eso no es todo. En respuesta a las “ofensivas palabras de la senadora” sobre que él desconoce los valores de la dignidad y la democracia, el parlamentario señaló que “he ganado mi prestigio en mi región y hoy en el país, justamente por defender esos principios incluyendo la lucha contra corrupción, respecto a la cual muchos callan, por ser defensores de los traspasos a las fundaciones”. Espinoza precisamente ha sido de los rostros oficialistas más críticos del lío de platas entre esas organizaciones y reparticiones gubernamentales.

Y agregó que “para ser elegido parlamentario con amplias mayorías, incluso nacionales, no he tenido que andar de región en región buscando escaños, pues mi principal principio, es el amor a la gente de mi tierra, que me honro en representar, a pesar de la molestia que le significó a la ‘élite’ de mi partido mi llegada al Senado”.