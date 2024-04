Senador Espinoza evalúa renuncia al PS acusando falta de respaldo del partido: “Desde hace meses me he sentido incómodo”

Por medio de una carta, el senador Fidel Espinoza le comunicó a Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, que evaluará su continuidad en la tienda, criticando falta de apoyo y silencio de la colectividad oficialista tras un reportaje publicado por Ciper Chile, que dio a conocer una extensa trama de compra y venta de terrenos pertenecientes a la familia del parlamentario.

“Es doloroso, que siendo socialistas toda una vida, ustedes como partido, conociendo nuestra historia y trayectoria por décadas; sabiendo que parte importante del crecimiento partidario en el sur ha sido fruto de un inmenso trabajo en terreno, hayan guardado un estricto silencio ante un reportaje tal mal intencionado y claramente dirigido (Uds. deben sospechar al igual que yo, a quienes me refiero) como el de Ciper Chile”, señala.

Cabe recordar que el reportaje periodístico revela que una de las partes del terreno de la familia de Espinoza fue vendido a dos inmobiliarias propiedad de José Miguel Martabid, por un total de $4.200 millones, misma empresa que ha realizado proyectos de viviendas impulsadas por el senador socialista. Dicha venta no fue declarada por el parlamentario, porque afirmó que no fue parte de las negociaciones.

En la misiva, dirigida a Vodanovic, Espinoza reprocha la “poca solidaridad con un compañero acusado injustamente de falsedades”, reconociendo que el silencio del partido en el cual milita hace más de 40 años es también “doloroso” porque “es simplemente no reconocer tu intachable vida pública, en la que jamás se me ha cuestionado una sola rendición, de las aproximadamente 350 que he efectuado desde que soy parlamentario”.

La relación del PS y el Socialismo Democrático

El representante de la Cámara Alta también abordó el vínculo entre el PS y el Socialismo Democrático, rememorando los “actos de corrupción” en los cuales integrantes de partidos de gobierno están involucrados por el caso de líos de plata, siendo conocida sus disputas con el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien lo demandó el 8 de enero por los delitos de injurias y calumnias.

“Desde hace meses me he sentido incómodo participando en un partido que se alía con quienes han defraudado a Chile con actos de corrupción. Que encuentro inconcebible que connotados ministros de Estado de nuestro conglomerado (SD) ‘miren para el techo’, ante tanto abuso con los dineros fiscales y no condenen más drásticamente los actos graves de omisión de información del caso Convenios, en que eventualmente habrían incurrido algunos que hoy incluso están aún dentro de la Moneda, dañando al propio Presidente de la República”, argumentó.

Apuntó a “silencio” del PS a acusaciones de Naranjo

Asimismo, criticó el mutismo del PS al no referirse a las críticas emitidas por su par socialista Jaime Naranjo, con quien ha tenido recurrentes enfrentamientos. Cabe señalar que este último ha emplazado a Espinoza a explicar “el origen de los terrenos que heredó”, y lo acusó de votar siempre a favor de empresas pesqueras.

“Más aún que dicho silencio haya permitido que un parlamentario socialista, lleno de odio y envidia, inescrupuloso, e irresponsable, como el sr. Naranjo haya mancillado públicamente no solo mi honra sino la de toda mi familia (…) A vista y paciencia del partido este señor ha tenido reiterados actos abusivos de ataques contra mi persona, ante los que de manera sostenida he guardado silencio, para no escalar en un conflicto mayor”, replicó.

Por lo anterior, concluyó el escrito sentenciando que “en las próximas semanas evaluaré mi continuidad en el PS”.

“Nunca en mis más de 40 años de militancia hubiese siquiera llegado a pensarlo, por todo lo que amo a mi colectividad. Pero hay cosas que están traspasando la cordura y quizás desde mi independencia puedo ser un mejor y mayor aporte al país”, cerró.

Revisa a continuación la carta completa que envió el senador Espinoza a la presidenta del PS:

La semana recién pasada un Reportaje de Ciper Chile, pretendió vincular mi actuar y el de mi familia, con hechos a lo menos al límite de la legalidad, pretendiendo entre otras dejar entrever que nuestra herencia y actual patrimonio, habría tenido un origen que debe investigarse, cuestión a la que por cierto no tenemos reparo alguno.

En el año 1982 un Tribunal civil del país, después de un largo juicio que duró 9 años, determinó de manera categórica que dicho campo entonces de 109 hectáreas, pertenecía a nuestra familia con toda la legalidad vigente. Fue el esfuerzo y sacrificio de nuestra madre, entonces viuda que luchó para que no nos echarán a la calle en plena dictadura.

Por ello es doloroso, que siendo socialistas toda una vida. Uds.como partido, conociendo nuestra historia y trayectoria por décadas; sabiendo que parte importante del crecimiento partidario en el sur ha sido fruto de un inmenso trabajo en terreno, hayan guardado un estricto silencio ante un Reportaje tal mal intencionado (y claramente dirigido (Uds. deben sospechar al igual que yo, a quienes me refiero) como el de Ciper Chile y más aún que dicho silencio haya permitido que un parlamentario socialista, lleno de odio y envidia, inescrupuloso, e irresponsable, como el sr. Naranjo haya mancillado públicamente no solo mi honra sino la de toda mi familia.

Este parlamentario que (representa al Maule), fue quien SI avergonzó años atrás al PS ante todo el país, cuando de manera descarada no solo desconoció que tenía contratada con dineros del Congreso a su propia esposa, sino que desvergonzadamente la desconoció a ella misma. A vista y paciencia del partido este señor ha tenido reiterados actos abusivos de ataques contra mi persona, ante los que de manera sostenida he guardado silencio, para no escalar en un conflicto mayor.

Estoy abierto al debate político, no hay duda en aquello. A discrepar públicamente si es necesario con compañeros(as), pero no a recibir de parte de una persona que ejerce un cargo partidario y ciudadano, una denostación en la que claramente pretende endosarnos delito. Si tiene este señor, o cualquier otro compañero(a) duda de mi actuar, adjunto fallo sobre investigación que realizó la fiscalía sobre mi patrimonio familiar, que estuvo abierta seis años y que salió hace 8 semanas con un fallo contundente y que da cuenta de mi actuar en el marco de la probidad durante toda mi vida pública.

Quiero que todo el PS sepa que mi actuar apoyando a los comités habitacionales lo he dado desde el día uno que llegue al cargo. Que ello ha significado que más de 15 mil familias de mi región, tengan su casa propia gracias a ese trabajo. Que en ese camino he trabajado (y lo voy a seguir haciendo) con decenas de alcaldes, concejales y dirigentes de diferentes corrientes y posiciones políticas; hemos tenido que caminar junto a Entidades Patrocinantes, constructoras que son el motor para alcanzar el sueño de la casa propia. Y que dicho actuar ha tenido respuestas ciudadanas contundentes: amplias mayorías en cada elección que he participado.

El silencio del PS, casa que me cobijado más de 40 años de militancia, es doloroso, porque no solo devela poca solidaridad con un compañero acusado injustamente de falsedades, sino porque es simplemente no reconocer tu intachable vida pública, en la que jamás se me ha cuestionado una sola rendición, de las aproximadamente 350 que he efectuado desde que soy parlamentario.

Termino mis palabras, señalando que desde hace meses me he sentido incómodo participando en un partido que se alía con quienes han defraudado a Chile con actos de corrupción. Que encuentro inconcebible que connotados Ministros de Estado de nuestro conglomerado (SD) “miren para el techo”, ante tanto abuso con los dineros fiscales y no condenen más drásticamente los actos graves de omisión de información del caso Convenios, en que eventualmente habrían incurrido algunos que hoy incluso están aún dentro de la Moneda, dañando al propio Presidente de la República.

En función de todos los elementos anteriormente expuestos, es que en las próximas semanas evaluaré mi continuidad en el PS. Nunca en mis más de 40 años de militancia hubiese siquiera llegado a pensarlo, por todo lo que amo a mi colectividad. Pero hay cosas que están traspasando la cordura y quizás desde mi independencia puedo ser un mejor y mayor aporte al país.