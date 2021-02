Heraldo Muñoz y posibles fugas en el PPD hacia Narváez: “Espero que apoyen al candidato del partido, pero esto es voluntario”

“Nunca pensé ni me imaginé ni deseé ser candidato presidencial. Francamente, nunca estuvo en mis planes ni se me pasó por la mente”. Heraldo Muñoz Valenzuela (72) asegura que es verdad lo que dijo anoche al ser ungido tras la primaria en la que derrotó a Francisco Vidal por 11 puntos de distancia. Ahora le toca, según el pacto PS-PPD, ir a otra eliminatoria con la PS Paula Narváez y de esa llave saldrá el rival de la DC Ximena Rincón para la primaria legal del 4 de julio, pese a que ella prefiera que se batan todos juntos con el PR Carlos Maldonado.

“Pancho Vidal hizo una muy buena campaña, es además un gran candidato, con una exposición mediática envidiable. Trabajamos mucho para ello”, comenta después de una contienda que en los últimos días se puso agria, pero sin que la sangre llegara ayer a ningún río.

-Vidal dijo que “por lo menos yo sigo en el partido, sigo en mi cargo de primer vicepresidente”. Con tanto problema previo, ¿hubo alguna duda de que los conflictos internos se fueran de las manos?

-No, nunca dudé que Pancho dijera eso, porque además lo conversamos y firmamos una declaración conjunta comprometiéndonos a respetar el resultado y a apoyar al que ganara. Los dos conversamos varias veces e hicimos una campaña en la que tratamos de evitar tensiones. Ahora, toda competencia cuando es intensa como la que tuvimos, crea tensiones. Por lo menos los dos mantuvimos la calma y le pedimos lo mismo a nuestros seguidores.

-¿Va a seguir o no siendo presidente del PPD, dado que hay más primarias por delante?

-Es una reflexión que tengo que hacer. Necesito saber si tengo que destinar más tiempo exclusivamente a la campaña, o si puedo hacer ambas cosas. Es una decisión que vamos a tomar colectivamente con todo el partido, no es una decisión personal.

-Nombró a Salvador Allende anoche en su discurso. ¿Por qué eligió recordarlo?

-Porque marcó mi generación. Entonces, cuando era joven, militaba en el PS. Allende, el Golpe y la dictadura nos marcaron; hay una generación más reciente que no alcanzó a conocer eso, ni los sueños frustrados de Salvador Allende.

-¿Será porque ya está pensando en voz alta en la primaria contra Paula Narváez?

-No, aspiro a que tengamos una primaria muy amplia de todo el socialismo democrático y de la izquierda socialdemocracia, no solo con el PPD y el PS, sino también la plataforma del Nuevo Trato, donde está el PL, los independientes, ex RD, por qué no el PRO. Necesitamos una especie de frente o movimiento de este mundo.

-Como es el mismo mundo cultural, ¿va a apostar a diferenciarse o a asemejarse a Paula Narváez?

-Este no es un tema de que yo me tenga que diferenciar de alguien. Yo soy quien soy, y tendré la plataforma y las ideas que ya tengo elaboradas, y que serán perfeccionadas y ampliadas con el resto del partido. No tengo una suerte de elaboración de lo que haga en función de otra persona, sino del futuro que queremos construir.

-En esa preprimaria del PS, del PPD y del socialismo democrático que quieren hacer antes de competir con la DC Ximena Rincón, ¿vamos a ver dos candidatos distintos o parecidos entre usted y Paula Narváez?

-No lo sé. Cada uno tiene su perfil, su trayectoria, somos dos partidos muy parecidos, pero diferentes. Tendrá que verse en función de las propuestas.

-Así como dice que nunca pensó en ser candidato presidencial del PPD, ¿piensa que sea posible vencer a Paula Narváez?

-Es que no me pongo en ningún... veré en función de quiénes compitan, pueden ser varios los que vayan a esa primaria, aspiro a que así sea. Sería mucho mejor que haya varias personas compitiendo en este espacio socialdemócrata y liberal progresista.

-¿Esa preprimaria con el PS es una carrera corrida o cree que está abierta? Columnistas y voces del sector creen que ya está zanjada en favor de Narváez.

-Soy muy futbolero y los partidos a veces se ganan justo en el alargue.

-Narváez ha dicho estar abierta a una primaria legal amplia el 4 de julio, cuando le preguntan si es posible hacer eso con el PC y el FA; Ximena Rincón es escéptica. ¿Usted que cree? ¿Se puede hacer eso o habrá más de un nombre opositor en primera vuelta?

-Me voy a concentrar en la siguiente etapa, en que tengamos un candidato o candidata de este mundo, de la izquierda socialdemócrata. Después veremos si es que concordamos en la plataforma concreta de ideas, de programas, de sueños de futuro; valores, principios, políticas públicas. Si es que eso puede expandirse más. Pero mi primera prioridad es la siguiente etapa.

-¿Qué pasa ahora si algún militante o dirigente del PPD, o una exministra, se entusiasma con otra candidatura antes de la preprimaria?

-Bueno, esas cosas pueden pasar. Lo principal es que el partido respete la decisión democrática de sus bases y de los independientes. Pero esto es voluntario.

-O sea que si alguien del PPD se va con Narváez ahora, no es pecado mortal...

-Mire, ¿qué voy a decir? Excepto que esperaría que apoyen al candidato del partido al que pertenecen. Pero bueno, esto es voluntario, no es obligatorio. En la política hay que estar por un conjunto de factores, incluyendo principios y una cierta ética también, pero a nadie se le puede negar que tenga las opciones que estime convenientes. Eso no lo voy a criticar, es parte de la vida.