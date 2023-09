Lautaro Carmona critica proceso constitucional: “Estamos construyendo una monstruosidad llamada Constitución”

La mañana de este lunes el recién nombrado presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien asumió el cargo tras la muerte del líder histórico del PC, Guillermo Teillier, cuestionó el proceso constitucional que está llevando adelante el Consejo Constitucional en el ex Congreso Nacional y que está compuesto en su mayoría por representantes del Partido Republicano.

En conversación con Radio Concierto, el también exdiputado, señaló que “el dato público dice que estamos construyendo una monstruosidad llamada Constitución, que va incluso más atrás de cuando se creó la actual en 1980. Aquí está la profundización del capitalismo neoliberal. En los 80′ no se atrevieron a constitucionalizar las AFP y eso que no tenían una población que se pudiera oponer”.

Discurso similar manifestó en conversación Tele13 Radio, donde mencionó que el partido ha “manifestado que esto camina hacia una expresión más reaccionaria de concebir la sociedad chilena de acuerdo a los códigos que decían habían sido el gran error histórico de la Convención de imaginar una Constitución para un sector de la sociedad”.

“Uno tenía la expectativa. Le parecía un abuso que se llegara a niveles tan detallados en la propuesta constitucional. Pero correspondía incluso a una idea mucho más amplia. Esta es la mirada de un sector que, además, es el sector privilegiado de la sociedad, nos quiere instalar sus códigos valóricos, morales y sus códigos económicos”, problematizó.

En ese sentido, manifestó que, “lo que está caminando es la idea de una suerte de profundización o casi refundación del capitalismo neoliberal en las expresiones más extremas del caso, las que son más inhumanas y eso es debate abierto”.

Respecto a la posición del partido de cara al plebiscito de salida, aclaró que la colectividad no mantendrá una “posición propia”, sino que más bien trabajarán a la par con lo que decidan los partidos de gobierno. En ese sentido, manifestó que en el proceso constitucional se ha mostrado “la tremenda irresponsabilidad que ha tenido la derecha más extrema y que la ha consentido, porque hay que decir que, a pesar de la fuerza menor que ha tenido Chile Vamos, pero si no es con el consentimiento de ellos no tendrían los tres quintos y, por tanto, no serían normas aprobadas”, afirmó.