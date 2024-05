Oposición tilda como “una gran noticia para Valparaíso” que alcalde Sharp no vaya a la reelección

“Luego de un proceso de mucha reflexión y conversación, hemos tomado la decisión que el proyecto de la ‘alcaldía ciudadana’ de Valparaíso sea liderado por una nueva persona, por un nuevo equipo, lo que supone evidentemente la decisión de no presentarse a la reelección para un nuevo periodo al frente del Municipio de Valparaíso”.

Así fue como el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (ind-exCS), anunció este viernes -en entrevista con La Segunda- que no competirá para otro periodo en el municipio porteño. Fuentes de su entorno confirmaron a La Tercera que su determinación será oficializada en una actividad programada para la mañana del sábado.

Como aliado del entonces diputado del Movimiento Autonomista -que luego pasó a ser Convergencia Social- Gabriel Boric, Sharp se alzó con el triunfo en las elecciones municipales de 2016 y, renunciando entre medio a CS, fue reelecto el 2021. Hasta hace unas semanas, seguía planteando la opción de postularse para otros cuatro años en Valparaíso, por lo que su anunció generó sorpresa.

Desde la oposición valoraron la salida del jefe comunal del municipio, pero criticaron el legado que -a su juicio- dejará en la comuna. “Creo que es una gran noticia para Valparaíso, para el municipio de Valparaíso, para la Corporación Municipal de Valparaíso, y espero que el próximo alcalde o alcaldesa pueda hacerle una auditoría a la Corporación Municipal, porque al menos hay un déficit de más de 165.000 millones de pesos”, expresó el diputado electo por esa región y exconcejal de Viña del Mar, Andrés Celis (RN).

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.

El parlamentario criticó las presuntas aspiraciones del alcalde de competir por un cupo en el Senado, considerando que su actual colectividad, el Movimiento Transformar viene evaluando de hace un tiempo una candidatura: “Sharp pertenece al partido de Sharp. Él solamente piensa en sí mismo y no me cae ninguna duda que en este minuto debe estar viendo dónde él puede tener mayores posibilidades de obtener algún cargo. Debe estar negociando, por un lado, con el gobierno y, por otro lado, con el gobernador en la región. Si va de senador, creo que se pierde. No me cabe ninguna duda que no va (...). Yo creo que podría a lo mejor tener alguna diputación, a costa del Partido Comunista”.

“Desastrosa gestión”

Por su parte, el diputado Andrés Longton, también de RN y electo por la Región de Valparaíso, dijo estar “alegre por Valparaíso” y sentenció que “la desastrosa gestión que empobreció, deterioro y dejó en la más absoluta decadencia a Valparaíso, repercutió en un cansancio de los porteños, que sin duda que influyó en su decisión”. Agregó que “el mismo oficialismo le presentó candidatos, por lo que estaba muy acorralado”.

En la misma línea, Camila Flores (RN) acusó que Sharp “destruyó y dejó en el suelo a la ciudad de Valparaíso, con una de las peores administraciones municipales de los últimos años”. La parlamentaria cuestionó su posible candidatura senatorial, asegurando que “la ciudadanía no va a olvidar que durante su administración en la ciudad aumentó la delincuencia, el desempleo y que, como es la tónica de los alcaldes de izquierda ,prometió grandes cambios y después de dos periodos Valparaíso está peor que antes”.

Desde Evópoli, el diputado Hotuiti Teao llamó al exmilitante de CS a concentrarse “en trabajar y salir declarando cómo va a mejorar la calidad de vida de los porteños y su deteriorado entorno comunal”. Y agregó: “Sigue culpando a los antiguos administradores de la comuna por falencias que no ha sabido subsanar en dos periodos como edil, asumiendo 0 responsabilidad de su alicaída gestión. Y no solo eso, versa que ‘un triunfo de la derecha sería retroceder’, notándose su extrema ideología por sobre la preocupación de trabajar por y para las familias y omitiendo que le hemos enviado oficios por gestiones ciudadanas sin si quiera tener respuesta de su parte”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se sumó al resto de la oposición y sostuvo que “luego de años de abandono e inseguridad, Valparaíso tiene una verdadera oportunidad de salir del estancamiento y de volver a resurgir”.

Frente Amplio apuesta por concejala para suceder a Sharp

La reacción desde el Frente Amplio (FA) tampoco se hizo esperar. El senador y expresidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, manifestó que “es momento de un recambio” y que “Valparaíso necesita un proyecto que se haga cargo de las necesidades históricas y los desafíos pendientes que deja la actual administración”.

“Desde el FA tenemos una candidata a la alcaldía que pone el énfasis en una mejor gestión coordinada con los diversos actores locales, que sea dialogante para buscar los recursos que el puerto necesita. Es el momento de una alcaldesa porteña primera vez en la historia en Valparaíso. Es el momento de Camila Nieto”, lanzó.

La concejala de Valparaíso Camila Nieto junto al el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez.

Nieto, actual concejala en la comuna, fue segunda mayoría en las elecciones de 2021, cuando alcanzó 6.081 votos.

En tanto, en la colectividad de Sharp, el Movimiento Transformar, inicialmente se contemplaba que la exconvencional Tania Madriaga postulara para sucederlo, sin embargo, también se ha mencionado la opción de Carla Meyer, actual directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).