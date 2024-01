Partido de Boric impulsa a concejala para competirle a Sharp en Valparaíso

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, está pensando en su reelección. Para ello busca potenciar el movimiento del cual es líder, Transformar, una plataforma integrada principalmente por personeros de la extinta Lista del Pueblo, así como por otros exconvencionales.

Desde este espacio confirman que Sharp apostará por un nuevo período en la alcaldía de Valparaíso, lo cual tendrá que ser ratificado por las bases de su movimiento. Esto, de todos modos, es algo que se da por hecho. No obstante, Sharp no correrá solo por la izquierda, ya que su expartido, Convergencia Social, levantará competencia, mediante la actual concejala, Camila Nieto, segunda mayoría en 2021, año en el que alcanzó 6.081 votos.

Consultada por La Tercera, Nieto aseguró que “desde nuestro trabajo realizado en la concejalía vemos que hay aún desafíos muy grandes que asumir por Valparaíso. Temas como seguridad, limpieza y cuidados integrales de la ciudad son desafíos aún pendientes. En este sentido, creemos que las fuerzas progresistas y de izquierda deben alzar una candidatura que pueda levantar la ciudad puerto, dando una nueva cara que aumente el bienestar de todos los seres que habitan Valparaíso”.

Junto con ello, sentenció que “es por ello que estoy dispuesta a asumir el rol que de forma colectiva sea zanjado. Siempre pensando en el interés de la ciudad”.

De esta manera, los destinos de Sharp y Convergencia Social se vuelven a topar, esta vez frente a frente en su carrera por mantenerse otros cuatro años en el sillón municipal de Valparaíso. Este historial es de larga data y sitúa al ahora alcalde como uno de los antiguos amigos del hoy Presidente Gabriel Boric, principal figura de CS.

Ambos se conocieron en su etapa como dirigentes estudiantiles, en el movimiento Izquierda Autónoma, que posteriormente desembocó en la fundación del Movimiento Autónomo y que, finalmente, derivó en la creación de Convergencia Social, partido cuyo líder natural es el Presidente Boric y al que Jorge Sharp renunció el 15 de noviembre de 2019.

En esa fecha, Boric firmó a nombre de CS el acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que le significó duras recriminaciones de la militancia y su enemistad con Jorge Sharp, quien encabezó una masiva renuncia de 73 militantes (65 de Valparaíso).

“La foto, los abrazos y la puesta en escena de ayer expresa como, en la creación del acuerdo político, se dejó fuera a la sociedad, a la gente que marcha (...). Eso me hace pensar que la fuerza creadora de este movimiento auto-convocado no está en ese acuerdo. ¿Alguien pensó en preguntarle a ellos y ellas su opinión? Porque ellos y ellas se ganaron el derecho a decidir. Por lo anterior, no puedo estar de acuerdo con lo realizado por miembros del FA el día de ayer”, escribió en ese momento el edil.

Lo cierto es que la relación entre Boric y Sharp se pudo recomponer recién el pasado 23 de octubre, cuando, en el marco de la firma del “Acuerdo portuario por Valparaíso”, el Presidente dijo “llevábamos casi cuatro años peleados con Jorge y ahora siento que este acuerdo nos reconcilia”.

Hasta ahora la determinación de Convergencia Social es competir por dicha alcaldía, capital de la región homónima que en las últimas elecciones viró hacia la izquierda con la elección de Macarena Ripamonti en Viña del Mar, la reelección de Sharp y la victoria como gobernador -en primera vuelta- Rodrigo Mundaca.

Al mismo tiempo, aún no se ha confirmado si Revolución Democrática, el otro partido fuerte del Frente Amplio, levantará alguna candidatura en Valparaíso. Que los intereses electorales de RD y CS topen no es algo nuevo, ya ocurrió, por ejemplo, con el caso de Peñalolén.

Allí, la jefa comunal Carolina Leitao (DC) -quien impulsa como sucesor a José Ruiz- no podrá repostularse. Ante dicho escenario, el partido del Presidente Boric impulsó la nominación del concejal Iván Tapia, mientras que la colectividad fundada por Giorgio Jackson levantó la candidatura de Miguel Concha.

Otra de las candidaturas que están pensando en CS es la de Camilo Kong, concejal que apostará por dar el salto a la alcaldía de Antofagasta, comuna en la que la carta levantada por RD en el norte era Paz Fuica, hoy en prisión preventiva por el lío de platas.