Javier Macaya envía carta a Boric con las razones para ausentarse del acto en La Moneda para el 11-S

A través de una carta de cuatro párrafos, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, le notificó formalmente al Presidente Gabriel Boric que no participará de la ceremonia de conmemoración de los 50 años desde el Golpe de Estado, que se realizará este lunes en La Moneda.

En la misiva, y junto con agradecer la invitación, el parlamentario argumentó que, si bien comparte “plenamente la intención de reflexionar sobre este capítulo de nuestra historia y el contenido del acuerdo que se busca firmar ese día”, “el clima de división en que nos encontramos me hace evitar cualquier evento o acción que pueda exacerbar las divisiones en nuestra sociedad o que pueda ser percibido como una toma de posición en un debate en el que las verdades son irreconciliables para muchos”.

Para finalizar, el timonel le deseó al Mandatario el mayor éxito en el desarrollo de esta actividad y solicitó hacer llegar su “sincero y cordial saludo a todos los presentes en este importante evento”.

Ayer, el Presidente Boric logró que los cuatro expresidentes vivos de Chile -Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera- firmaran un documento sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que finalmente llamaron “Compromiso: por la democracia, siempre”.

Sin embargo, ese acuerdo fue rechazado por los partidos de Chile Vamos. Ante esa negativa, Boric señaló que “uno no puede estar rogando permanentemente a partidos políticos democráticos que adhieran a un compromiso tan simple que fue redactado con la intención de que lo firmaran todos. Acá no se trata de una declaración más, una declaración menos, acá se trata de un compromiso hacia el futuro”.

“Yo les planteé a los presidentes de Chile Vamos que si a ellos les incomodaba participar del acto del 11 de septiembre en La Moneda, por los motivos que ellos han dicho, podríamos tener un acto institucional el día anterior en el ex Congreso Nacional solamente con las autoridades. Eso también lo descartaron”, agregó el Mandatario.

El emplazamiento de Boric no pasó inadvertido en la coalición. De hecho, Macaya le respondió en Radio Cooperativa: “Yo me rehúso a ser parte de alimentar esa lógica que divide, porque Pinochet sin Allende no habría existido”.