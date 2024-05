Senadores de Chile Vamos buscarán reponer indicación sobre rol de la justicia militar en proyecto de RUF

Esta semana el proyecto que eleva a rango legal las Reglas Sobre Uso de la Fuerza (RUF) comenzará su segundo trámite en el Senado. Pese a lo ocurrido en la Cámara, donde el viernes de la semana pasada la Cámara declaró inadmisible una indicación que pretendía devolver a los tribunales militares el conocimiento de todas las causas que afecten a los uniformados, algunos senadores de Chile Vamos anunciaron que buscarán reponer la enmienda.

“Me parece importante el cambio para juzgar en la justicia militar a los miembros de las fuerzas de orden y seguridad por hechos cometidos en actos de servicio. No ha sido buena la experiencia de juzgarlos en los tribunales civiles. Yo repondría esa indicación”, afirma la jefa de bancada de los senadores UDI Luz Ebensperger.

La senadora, sin embargo, comenta que este tema aún no se ha conversado en su bancada. Pese a eso, ya son varios los senadores UDI que comparten la misma opinión de Ebensperger. “La justicia ordinaria tiene una mirada que no se condice con la actuación que tienen las FF.AA. y Carabineros para restablecer el orden. Por lo tanto (...), tienen que ser juzgados a través de la justicia militar”, dice el senador José Miguel Durana (UDI), integrante de la comisión de Seguridad.

Algo similar piensa el senador UDI Iván Moreira: “Tenemos un problema: jueces y fiscales con un sesgo político contra Carabineros y las FF.AA. La justicia militar no es la solución ideal, pero es la alternativa para estos tiempos extremos”. Otro parlamentario de oposición que también ya tiene claro que repondrá la indicación es el senador Rojo Edwards.

En RN aún no tienen una postura sobre el tema. Por eso el jefe de bancada de los senadores RN, Manuel José Ossandón, afirma que están “estudiando cuál es la mejor alternativa”. Agrega que “entendemos la necesidad de una justicia especializada en la materia, pero tenemos que ponernos de acuerdo en la mejor fórmula”.

Junto con eso el senador adelanta que “debemos profundizar en los eximentes de responsabilidad civil y penal que tengan coherencia con la ley Nain-Retamal, junto con otorgar certezas jurídicas a los funcionarios de las FF.AA. y Fuerzas de Orden y Seguridad en el marco del cumplimiento de su deber”.

Pese a la cautela de Ossandón, en RN ya hay algunas voces que sí tienen intención de reponer la polémica indicación. “Chile está viviendo una crisis de seguridad histórica (...). Yo espero que en la tramitación de las RUF en el Senado se pueda reponer el tema de la justicia militar, ya que ellos realizan una labor para defendernos de la delincuencia y el narcotráfico”, afirma la senadora María José Gatica.

Por su parte, el jefe de bancada de los senadores de Evópoli, Luciano Cruz-Coke comenta que aún no se ha “formado un juicio completo” en el tema, pero toma distancia de la opción de que las causas que involucren civiles vuelvan a ser vistas por la jurisdicción militar.

“Lo que importa es establecer reglas de uso de la fuerza meridianamente claras para la actuación militar y policial que sean exigibles a la Fiscalía. Si se logra avanzar en reglas claras que incluyan eximentes de responsabilidad penal en situaciones como las descritas, puede ser un avance como ocurrió con la ley Nain-Retamal”, agrega Cruz-Coke.

Elizalde: “Sería poco riguroso”

Pese a la intención de algunos senadores de Chile Vamos, el presidente del Senado, José García (RN), hace un llamado a buscar los fórmulas más efectivas y no descarta volver a echar mano de la justicia militar.

“Para mí lo más importante es proteger a la población a través de la acción eficaz de nuestras policías y de nuestras FF.AA., a quienes el Estado debe dotar de todos los resguardos jurídicos para respaldar la difícil misión que se les encomienda. Por ello creo que hay que analizar todas las opciones, sin descartar ninguna. Podemos ampliar facultades de la justicia militar o crear una Fiscalía especializada. Tenemos proyectos de ley en trámite y que apuntan en esas direcciones. También se podría indicar el proyecto de ley de RUF como se hizo en la Cámara”, dice García a La Tercera a título personal.

El presidente del Senado agrega que hay que dejar que “la discusión se dé en las comisiones unidas de Defensa y Seguridad del Senado y que se busque allí el mejor instrumento que permita brindar la protección y resguardo jurídico”.

2 ABRIL 2024 EL PRESIDENTE DEL SENADO, JOSE GARCÍA RUMINOT, EN LA TESTERA DEL HEMICICLO. FOTO: DEDVI MISSENE

Una opinión distinta tiene el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), quien no está de acuerdo con darle estas atribuciones a la justicia militar. Él afirma, a modo personal, que es partidario de que “los delitos cometidos contra civiles los juzgue la justicia civil (...). Eso fue lo que postularon los gobiernos de la Concertación durante mucho tiempo. E incluso una última reforma durante el gobierno del Presidente Piñera. Lo que hicieron los gobiernos democráticos fue progresivamente ir trasladando competencias de la justicia militar (...) al nuevo proceso penal”.

El parlamentario reconoció que “es difícil pronunciarse respecto de una indicación eventual que todavía no se ha presentado”. Sin embargó, enfatizó que “lo concreto es que dicha indicación fue declarada inadmisible, no llegó y, por lo tanto, no forma parte del informe que va a ser conocido en segundo trámite en el Senado”.

En esa línea, Walker, quien además es vicepresidente de Demócratas, adelantó que “si se presenta una indicación (sobre la justicia militar), primero va a haber un debate sobre la admisibilidad, sobre si tiene relación o no con las ideas matrices del proyecto”. Y transparenta: “Yo tengo dudas de que las tenga”. No obstante, afirma que “es una cuestión que primero tiene que resolver la mesa y la comisión respectiva”.

25 Septiembre 2023 Retrato al senador Matías Walker. Foto: DEDVI MISSENE

De todas formas, sus palabras contrastan con la votación de los diputados de Demócratas la semana pasada, que respaldaron la propuesta. En ese sentido, el vicepresidente de Demócratas Gabriel Alemparte dice a este medio, en referencia a la votación de la justicia militar, que “existe plena convicción en la mesa del partido con lo votado por nuestros diputados, que actuaron representando la desesperación que todos percibimos en las calles ante la inseguridad”.

Ante la posibilidad de reponer esta iniciativa, en entrevista con Estado Nacional de TVN, el ministro Álvaro Elizalde (Segpres) señaló que “la Cámara no rechazó la norma, la declaró inadmisible. Por tanto, una vez que se declarara inadmisible, sería, podríamos decir, poco riguroso que se insistiera la misma norma en la Cámara revisora (Senado)”. Y añadió: “Lo que finalmente dijo la Cámara es que, por estar fuera de las vías matrices, esta indicación no podía ser parte del debate del proyecto de ley”.

19/04/2024 ÁLVARO ELIZALDE, MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE PRESIDENCIA MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

En esa misma línea, el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), manifiesta que “no me cabe duda de que la derecha va a intentar reponer el punto. Espero que en el Senado el debate tenga altura de miras y no se acerque a una suerte de populismo legislativo como el que yo creo que ha estado ocurriendo en una confusión de cómo aplicar la justicia militar”.