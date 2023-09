Marcha de apoyo a Boric divide al oficialismo y La Moneda no descarta la presencia del Mandatario

Con atención miran en La Moneda la marcha en apoyo al Presidente Gabriel Boric, convocada para este sábado 30 de septiembre, a las 10.00, en la Plaza de la Constitución.

La iniciativa no surgió desde los partidos políticos, sino que desde movimientos ciudadanos, como el Colectivo Unidos por Boric, grupo que fue activo durante la campaña presidencial del ahora Jefe de Estado. La invitación indica: “Súmate a la convocatoria ciudadana de apoyo al Presidente Gabriel Boric”, hito que posteriormente comenzó a ser difundido por Apruebo Dignidad.

En este escenario, en el Ejecutivo no descartan la opción de que el Presidente pase a saludar a sus adherentes que se congreguen en el lugar. Esto, porque en Palacio transmiten que no ven la movilización como un asunto negativo.

Ese día, el Jefe de Estado tendrá una actividad por los Juegos Panamericanos que comenzarán el 20 de octubre y, por lo mismo, está la opción que el Mandatario se sume a la convocatoria, tal como ocurrió el 11 de marzo. Durante esa jornada, el Jefe de Estado y su gabinete salieron de La Moneda a sacarse fotos y saludar a quienes llegaron a Palacio a respaldar su gestión. En el gobierno, en todo caso, también remarcan que ellos no tienen ninguna relación con los organizadores del evento.

Presidente Gabriel Boric sale del Palacio de La Moneda a saludar a los adherentes que se reunieron en la Plaza de la Constitución para manifestar su apoyo a 1 año de asumir como mandatario junto con un oso presidencial

En el Ejecutivo no descartan la presencia de Boric debido a que transmiten que es habitual que él se acerque a saludar a sus adherentes cuando no está en La Moneda. Esto suele ocurrir en sus giras, nacionales e internacionales. Por ejemplo, en su última gira por Estados Unidos, se sacó selfies con los residentes chilenos en Washington que esperaron por él.

Coaliciones divididas

No cayó muy bien en Socialismo Democrático la idea de una marcha en respaldo a la gestión del Presidente Gabriel Boric. A diferencia de Apruebo Dignidad, en donde abrazaron la propuesta e incluso varios dirigentes del sector asistirán, en el grupo conformado principalmente por el PS y el PPD lo ven como algo innecesario y consideran que el respaldo al Ejecutivo se debe dar principalmente mediante votos en el Congreso.

El expresidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), planteó por ejemplo que “si hay manifestación en apoyo al Presidente bienvenida sea, pero no creo que esa sea una forma o regla general sobre la que se debe sostener un gobierno. Los gobiernos se fortalecen con una buena gestión, que es valorada por la ciudadanía y el foco debe estar puesto en eso”.

Chile's President Gabriel Boric greets people at Sheridan Circle in Washington, Saturday, Sept. 23, 2023, after speaking during an event held in memory of the assassination of Orlando Letelier and Ronni Moffitt on Sept. 21, 1976. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Misma postura tuvo el diputado socialista, Tomás de Rementeria, quien manifestó que “me parece que no debería ser una línea oficial, porque nosotros no demostramos las cosas con marchas, sino que gobernando que es lo que estamos haciendo”. El vicepresidente del PS, Leonardo Soto, agregó que “es una actividad simbólica, no es una gran concentración. Busca dar un respaldo anímico al Presidente”.

De este modo, desde Apruebo Dignidad salieron a respaldar la manifestación. El senador Daniel Núñez, por ejemplo, difundió la actividad en sus redes sociales, mientras que Ericka Ñanco -jefa del comité RD- agregó que “es una súper buena idea considerando que hoy más que nunca necesitamos estar unidos como FA. Es uno de los hitos que nos ayudan a marcar presencia en estos espacios”.

La jefa de bancada del FA, Camila Rojas (Comunes), sostuvo que “la idea es mostrar masividad de ese apoyo, es una buena iniciativa. Es una convocatoria ciudadana, pero también los partidos de gobierno tienen un rol que jugar y espero que nos podamos hacer presentes”. A sus dichos se sumó el diputado independiente-RD Andrés Giordano: “Es claro que la política no se juega solo en espacios institucionales, existen una serie de compromisos ciudadanos del gobierno. Se necesita mucho más que la disputa institucional y si hay manifestaciones desde la ciudadanía siempre serán bienvenidas”.

La asistencia de los parlamentarios de Apruebo Dignidad fue contrariada por sus pares de Socialismo Democrático. Raúl Soto aludió a que “no creo que sea el rol de los parlamentarios estar promoviendo, participando de este tipo de manifestaciones, porque pueden tener distintas lecturas que pueden ser contraproducentes. Lo importante no es que los parlamentarios vayan a apoyar una marcha fuera de La Moneda, lo importante es que se pongan con los votos para los proyectos de seguridad”.

11 Septiembre 2023 El Presidente Gabriel Boric junto a Presidentes de latinoamerica , autoridades, Ministros de Estado e invitados encabezaron la conmemoracion de los Ceremonia 50 años del Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973. Foto: Andres Perez

Por otro lado, De Rementeria añadió que no iba a entrar “en la discusión sobre los diputados que marchan y después votan de otra forma. Uno tiene que ser leal con el Presidente, no solo demostrando con una foto con el Presidente”. Leonardo Soto cerró afirmando que “los socialistas siempre manifestamos nuestro apoyo al Presidente a través del respaldo completo a sus agendas legislativas”.

La organización del evento

Previamente el Colectivo Unidos por Boric ya había organizado una manifestación de apoyo al Mandatario afuera de La Moneda. Esto ocurrió el pasado 11 de marzo de 2023, cuando el gobierno de cumplió un año en el poder. En aquella ocasión, que si bien fue una iniciativa ciudadana, la Plaza de la Constitución se tiñó de banderas de Convergencia Social -colectividad del Ejecutivo- y otras consignas frenteamplistas.

Para este sábado la idea fue levantada nuevamente desde Facebook. Tras ello, la organización pidió permiso para sostener la manifestación de cerca de 500 personas, ante las autoridades pertinentes. Sin embargo, desde el equipo organizador aseguran que tras la conmemoración de los 50 años del golpe se sumaron muchos más interesados en asistir a la convocatoria.

Por ello, la vocera del Colectivo Unidos por Boric, Gabriela Cortez, se reunirá este miércoles con la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez (CS) y Carabineros. Esto con el fin de coordinar mejoras en el resguardo policial de cara al aumento de participantes de la manifestación.

Sobre la actividad, Cortez indicó a La Tercera que: “La segunda convocación nace debido a la desinformación de los medios y para derribar las encuestas, que no se condicen con el cariño que recibe el Presidente en la calle. Entonces no nos cuadran las encuestas que hacen ver que, poco menos, Gabriel Boric es odiado. Era algo micro, pero se masificó después del 11 de septiembre”.