Marcos Barraza: “Los problemas que originaron los procesos constituyentes, siguen vigentes”

En entrevista con La Tercera TV, el exconstituyente del Partido Comunista (PC), Marcos Barraza, criticó el rol de la oposición en el proceso constitucional y lo que espera del gobierno si se impone el “En contra”.

En ese sentido, señaló que mañana “sea cual sea el resultado, los problemas que originaron el devenir de los procesos constituyentes, siguen vigentes”.

Es por ello que “desde las fuerzas políticas, lo esperable es que hubiese una crítica y una autocrítica en relación a cuales fueron los énfasis o las conductas que se expresaron en estos debates”, indicó Barraza.

Además, el exconstituyente afirmó que “estar ‘En contra’, no significa legitimar la Constitución vigente”, ya que la propuesta del Consejo, “es un texto que profundiza los problemas y retrocede los derechos”.

Sin embargo, desde el oficialismo han asegurado en no insistir en un tercer proceso por ahora. “El cambio constitucional requiere de voluntad ciudadana y no puede ser un problema de élites políticas, sería contradictorio ir en oposición a algo que no tiene respaldo ciudadano”, sostuvo el militante del PC.

Respecto al rol del gobierno posterior a los resultados del plebiscito constitucional, manifestó que “tiene la posibilidad de retomar y sostener la iniciativa política”.

Asimismo, dijo que “lo que va a quedar expuesto es la voluntad de la derecha de viabilizar la agenda política, que hasta ahora no ha tenido ninguna. Entonces hay que preguntarle a la derecha: ¿Qué va a hacer después de esto? ¿Va a haber una posición de conjunto de los partidos de derecha?”.

“Las fuerzas políticas van a quedar expuestas al escrutinio público respecto de quien va a viabilizar una agenda social”, recalcó Barraza.

En ese sentido, el exconvencional planteó que espera que “el resultado que se imponga sea el En Contra y que ese resultado abra un espacio de discusión política que permita relevar mínimos comunes que den respuesta ciudadana”.