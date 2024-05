La batalla por las fotos en la campaña municipal

Fue el sábado 20 de abril cuando la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, encabezó una sesión de fotos profesional con los candidatos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli). La idea de la exministra fue generar una señal de transversalidad y tener registros con todos los postulantes a las primarias del bloque, sin privilegiar a un partido por sobre otro. El objetivo fue claro: asumir su rol de líder de la coalición.

De todas formas, Matthei primero partió con una sesión en la sede la UDI, donde milita, y luego acudió hasta la casa de la exsubsecretaria Katherine Martorell para tomarse las fotos con RN. Posteriormente hizo lo propio con Evópoli. En total estuvo –según su entorno– con todos los candidatos, dentro de los que se encuentran postulantes como la candidata por Puente Alto, Karla Rubilar, y las cartas de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN) y Carlos Ward (UDI), entre otros.

Matthei, según su entorno, se tomará fotos con quien se lo pida. Quien no le ha solicitado fotos a la jefa comunal es la exministra de Educación y postulante por Las Condes Marcela Cubillos, quien hace unos días dijo, en entrevista con La Tercera, que no se tomará fotos con ninguno de los abanderados, apelando a que no quiere presidencializar la municipal.

Eso sí, a Cubillos le han pedido fotografías. De hecho, tanto Alessandri como Ward se han sacado registros y reunido con ella. La exministra también grabó un video con la candidata a alcaldesa por Concepción de la UDI, Valentina Pavez van Rysselberghe.

En el Partido Republicano, en tanto, se espera que su candidato presidencial y líder, José Antonio Kast, sea el foco de atención. Todavía no ha habido una sesión de fotos especial entre él y candidatos, debido a que en el caso de republicanos no existirán primarias, sino que irán directo a los comicios de octubre. En todo caso, el propio Kast ha participado en academias de formación de postulantes y en redes sociales ha promovido a algunas de sus figuras, como a la candidata a alcaldesa por Recoleta Ruth Hurtado.

En La Florida, por otro lado, el candidato independiente en cupo UDI, Daniel Reyes, se ha tomado una foto profesional con el actual alcalde, Rodolfo Carter, la que está siendo distribuida por sus equipos de campaña. En el entorno de Carter dicen que él no se ha preocupado de sacarse fotos con candidatos, ya que ha estado enfocado en otras prioridades de la comuna.

¿Y el oficialismo?

El sábado de la semana pasada, la ministra Carolina Tohá (Interior, PPD) iba a ser el centro de atención en una actividad en la que la Juventud del Partido Por la Democracia (PPD), en su consejo nacional, iba a presentar “a los candidatos de renovación que competirán en las elecciones municipales 2024″.

Allí, la juventud PPD iba a exponer a sus más de 50 candidatos a alcaldes, concejales y consejeros regionales de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. Gran parte de estos aspirantes aprovecharían la instancia para fotografiarse con la jefa del gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Finalmente, producto del triple asesinato de carabineros ocurrido en Cañete, ella no asistió.

La puesta en escena, sin embargo, da cuenta de un fenómeno que se desarrolla tanto en el oficialismo como en la oposición: asociar a los candidatos de las elecciones de octubre con los principales liderazgos de cada coalición. Algunos de los cuales tienen opción de llegar a La Moneda en 2026.

De hecho, Tohá sigue siendo considerada por algunos para el lanzamiento de sus campañas, como la del candidato a alcalde en La Florida, Reinado Rosales (PPD).

Entre los candidatos del PC reconocen que les gustaría aparecer junto a la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, durante la campaña, pero asumen que la posibilidad de concretar el anhelo es baja. Esto, debido a que su participación en la contienda podría abrirle un flanco al gobierno si es que desde la oposición se acusa que hay intervencionismo. Además, en la Segegob apuestan por no marcar presencia en la cruzada.

Así, por ahora, los postulantes comunistas se conformarán con fotografiarse junto al presidente y la secretaria general de la colectividad, Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, respectivamente.

Sobre el aporte de ministros en ejercicio en la campaña, la secretaria general de Revolución Democrática –quien ha asumido roles en la precampaña–, Tatiana Urrutia, dijo –en entrevista con este medio– que “nosotros entendemos el rol que están jugando y no les vamos a pedir que viajen a hacer campaña (...). Sin duda en sus fines de semana les vamos a pedir que puedan hacerlo, pero entendemos también que el trabajo de gobierno es superdemandante”.

Por otra parte, fuentes de RD reconocen que, por ahora, se analiza la posibilidad de que sus cartas a los sillones municipales de distintas comunas se fotografíen junto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. De hecho, algunos candidatos se lo han solicitado.

Si bien él ha descartado que una carrera presidencial esté en sus planes, continúa apareciendo en distintos sondeos de opinión dentro de los rostros políticos mejor evaluados.

A comienzos de abril, la expresidenta Michelle Bachelet participó como oradora en una actividad llamada “Construyendo juntos: ideas para la acción municipal”, a la que asistieron cerca de 50 alcaldes de la centroizquierda. Ahí fueron casi todos los jefes comunales los que le solicitaron fotos a la exmandataria, las que han ido publicando en sus redes sociales.