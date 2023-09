Matthei dice que proceso constitucional se debe “cerrar de una vez por todas” y marca diferencia con Macaya por llamado a aprobar propuesta

La alcaldesa de Providencia y carta presidencial más fuerte de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), llamó a “cerrar de una vez por todas” la discusión acerca del proceso constitucional y marcó un disenso con el presidente de su partido, el senador Javier Macaya, quien aseguró que estará por la opción “A favor” en el plebiscito del 17 de diciembre.

“A ver, a todos nos gustaría aprobar. Porque la verdad es que hay que cerrar de una vez por todas esta discusión eterna respecto de la Constitución, porque la ciudadanía lo que necesita y lo que exige es que nos preocupemos de su seguridad, de la situación económica, de la lista de espera, en salud. Esos son los temas de verdad”, aseguró Matthei.

Consultada por la postura explicitada por Macaya, la posible candidata presidencial del bloque opositor remarcó que mantenía “una diferencia” con el senador y llamó, en cambio, a jugársela por el texto de los expertos.

“La verdad es que las encuestas no son muy auspiciosas y si tenemos un consenso bastante alto en el texto de los expertos, yo creo que lo idea para el país sería tener un texto final que fue lo más parecido posible a ese texto de los expertos, porque eso efectivamente nos traería estabilidad, no nos traería que alguien gane por el 51% y que el 49% esté absolutamente en contra. Necesitamos poder cerrar esto ahora, pero con estabilidad para el país”, fue el llamado de la jefa comunal.

Y remarcó sobre Macaya: “Tenemos una diferencia de opinión”.

En la misma línea, sostuvo que es la última oportunidad para poder cerrar el problema constitucional y que para ello -aseguró- es necesario que el texto elaborado por los consejeros concite apoyo ciudadano para que entregue “estabilidad a Chile”.

“Ahora, para cerrar el tema constitucional que es ahora, quiero ser súper clara, no hay una nueva oportunidad. Ese texto tiene que, de alguna manera, dar estabilidad a Chile. Y para que dé estabilidad a Chile tiene que ser lo más ampliamente consensuado posible y eso es lo que tenemos que buscar”, enfatizó la alcaldesa.

Macaya se distancia de Matthei

La mañana de este martes el senador Javier Macaya aseguró que “sin lugar a dudas” aprobará el texto que emane del trabajo del Consejo Constitucional.

En conversación con Radio ADN, el timonel gremialista llamó a dejar de lado “la calculadora” en torno a los análisis de las encuestas como Cadem, que en el último tiempo ha arrojado un amplio rechazo de la ciudadanía al trabajo constitucional.

“Yo considero que, con ciertos ajustes y en eso creo en el trabajo que debiesen empezar la próxima semana los expertos (…) yo creo que hay que dejar la calculadora un poco de lado y empezar a mirar los contenidos. Yo sin lugar a dudas voto a favor de la propuesta constitucional. Creo que le da estabilidad a Chile, es capaz de cerrar el tema constituyente, que lleva tanto tiempo distrayendo la atención de la política pública y las decisiones que tenemos en el día a día que tomar”, afirmó.

En ese sentido, el parlamentario aseguró que a su parecer “hay espacio todavía” para mejorar el texto, de mano de la comisión experta que retoma su trabajo el próximo sábado 7 de octubre.

“Lo que hace la alcaldesa Matthei es un llamado de atención, respecto a que acá, hay que mirar no norma por norma, si empezamos a mirar norma por norma, claro, yo te puedo recitar 20 normas que son demasiado relevantes en materia de seguridad, orden público, migración irregular y un sistema político que dé certeza jurídica”, apuntó el timonel UDI.

La postura de los diputados de Chile Vamos

Este martes, los jefes de las bancadas de diputados de Chile Vamos ya dieron un portazo a la posibilidad de votar el texto de los expertos o que se convoque a un tercer proceso constitucional, en caso de que el 17 de diciembre la ciudadanía castigue la propuesto de los consejeros y se repita el fracaso de la extinta Convención Constitucional.

“Eso es lo más parecido a la cocina que hemos visto (votar anteproyecto de los expertos en el Congreso), porque aquí lo que tenemos que escuchar es la voluntad popular. Si la gente rechaza este texto, simplemente se acabó el proceso constitucional, como nosotros mismos lo hemos votado, lo hemos determinado aquí en el Congreso”, remarcó el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada RN.

En la misma línea se manifestó el líder de los diputados Evópoli, Francisco Undurraga, quien llamó a los sectores políticos que lograron consensuar y acordar un nuevo proceso constitucional, a hacer todos los esfuerzos posibles para que, esta vez, se logre una nueva Constitución.

“Nosotros no sacamos a pasear a la ciudadanía ni hacerles perder el tiempo con una propuesta constitucional para que posteriormente culmine mal. Desde ese punto de vista, es nuestro deber desde Chile Vamos y de los partidos que concurrieron al acuerdo inicial de este segundo proceso, de velar y facilitar que este sea un buen proceso. No están los ánimos para tener un tercer proceso, pero espero que el proceso no fracase”, llamó Undurraga.