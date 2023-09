Diputados de Chile Vamos cierran la puerta a un eventual tercer proceso constitucional en caso de que se rechace propuesta del Consejo.

El trabajo del Consejo Constitucional ya entró en la recta final. Los miembros del organismo tienen plazo hasta el 7 de octubre para evacuar su propuesta de nueva Constitución a los expertos, tras lo cual se abrirá la etapa mixta del proceso, donde los comisionados podrán realizar observaciones al texto emanado del Consejo, que deberán ser aprobadas por 3/5 de los consejeros y rechazadas por 2/3.

Sin embargo, según revelaron los últimos sondeos de opinión, hasta ahora el trabajo del Consejo Constitucional no ha concitado la adhesión de la ciudadanía -la última encuesta Cadem arrojó que el 59% votaría en contra y sólo el 21% votaría a favor- y tampoco el respaldo de la mayoría de los líderes políticos, quienes han sostenido reuniones para enmendar y tratar de llevar a buen puerto el proceso.

En ese sentido, la articulación de un eventual Plan B ya es tema de amplia conversación, sobre todo en el oficialismo, donde en algunos sectores ha tomado fuerza la posibilidad de un nuevo proceso o bien que el Congreso revise el anteproyecto de nueva Carta Magna para luego presentar reformas constitucionales.

Los jefes de las bancadas de diputados de Chile Vamos, no obstante, le dieron un portazo a la posibilidad de que se convoque a un tercer proceso constitucional, en caso de que el 17 de diciembre la ciudadanía castigue la propuesta de los consejeros y se repita el fracaso de la extinta Convención Constitucional.

“Eso es lo más parecido a la cocina que hemos visto (votar anteproyecto de los expertos en el Congreso), porque aquí lo que tenemos que escuchar es la voluntad popular. Si la gente rechaza este texto, simplemente se acabó el proceso constitucional, como nosotros mismos lo hemos votado, lo hemos determinado aquí en el Congreso”, remarcó el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada RN.

En la misma línea se manifestó el líder de los diputados Evópoli, Francisco Undurraga, quien llamó a los sectores políticos que lograron consensuar y acordar un nuevo proceso constitucional, a hacer todos los esfuerzos posibles para que, esta vez, se logre una nueva Constitución.

“Nosotros no sacamos a pasear a la ciudadanía ni hacerles perder el tiempo con una propuesta constitucional para que posteriormente culmine mal. Desde ese punto de vista, es nuestro deber desde Chile Vamos y de los partidos que concurrieron al acuerdo inicial de este segundo proceso, de velar y facilitar que este sea un buen proceso. No están los ánimos para tener un tercer proceso, pero espero que el proceso no fracase”, llamó Undurraga.

Más temprano, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló en entrevista con Radio Pauta que un tercer proceso “está fuera de cualquier lógica”.

En la misma línea, Coloma señaló que espera que “haya capacidad de ponerse de acuerdo, creo que hay espacio para hacerlo”. De todas maneras, planteó sobre este segundo proceso constituyente que “no es un acuerdo entre partidos políticos, aquí los que deciden son los ciudadanos”.