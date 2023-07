Ministro Ávila señala que las denostaciones personales no “le hacen bien a la política”

Ha menos de 24 horas de que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, zafara de la acusación constitucional impulsada en su contra por la oposición, el secretario de Estado reflexionó sobre lo ocurrido y abordó las críticas que apuntaban a que el libelo tenía tintes homofóbicos.

Desde la comuna de Maipú, donde se encontraba junto a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en el marco de una visita a la Escuela Santiago Bueras, el ministro Ávila indicó que tras la acusación “quisiera más bien quedarme con dos ideas”.

La primera de esas ideas, “tiene relación con cómo nosotros en la clase política elevamos la calidad y profundidad de las discusiones. Sabemos que esto muchas veces distrae y la ciudadanía no entienden de qué manera nuestro tiempo lo dedicamos a esto, cuando deberíamos estar en tareas más de fondo”.

Por otra parte, indicó que “la calidad de la política debemos elevarla, (…) en ningún caso le hace bien a la política caer en las denostaciones personales, y si bien, pudimos ver en estos días mucho de eso, creemos que tenemos que avanzar y trabajar con aquellos que están comprometidos con la ciudadanía”.

En esa línea, destacó que, a su parecer, a la ciudadanía “le importa que estemos tramitando tanto el Ejecutivo como en el Legislativo esos proyectos que van en directo beneficio, y no quedarnos entrampados en estas acusaciones que muchas veces no tienen necesariamente fundamento jurídico y, además, pueden tener estos tintes de carácter homofóbico o discriminatorio”.

El ministro de Educación Marco Antonio Ávila en la sesión en que se rechazó la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados. Foto: Manuel Lema Olguín / Agencia Uno.

Más temprano en la mañana, en conversación con Tele13 Radio, el ministro fue consultado por las ofensas que la diputada María Luisa Cordero hizo en su contra, en la antesala a la sesión para votar la acusación constitucional.

La diputada participó en el programa radial El Conquistador, donde calificó al ministro de “pervertido” y “gordito enfermo”, entre otras ofensas.

Al respecto, Ávila señaló que “estas cosas siempre duelen, porque al final cualquier tipo de denostación es así. Mire yo diría dos cosas, la primera una preocupación por aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse, en mi caso más que una defensa personal la posibilidad de la posición que uno tiene y de lo protegido que se encuentra”.

En esa línea, indicó que el tiene “45 años, soy viejo y he tenido todos los respaldos necesarios en mi vida. Para mí no es problema, pero los que vienen detrás, los niños, los jóvenes que sienten estas agresiones gratuitas, no es el momento”.

“Lo importante es elevar la calidad de la política y centrarnos en las diferencias ideológicas que pueden haber entre un sector y otro, pero jamás en la ofensa, sino más bien en la construcción de esa paz, de esa amistad cívica”, aseveró el ministro de Educación.