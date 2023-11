Lío de platas: Montes responde por idea opositora de acusarlo de una “negligencia inexcusable” y cuestiona “politización”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió este miércoles a la cifra de $1.778 millones que su cartera exige restituir a seis fundaciones indagadas por líos de platas y salvo el caso de Arquiduc y RIC, sostuvo que el resto de los recursos “son todos de empresas que han hecho las cosas incompletas o que han tenido faltas administrativas”.

La autoridad explicó que los dineros exigidos a Democracia Viva correspondían originalmente a 426 millones de pesos y hay un saldo de 92 millones que esa fundación adeuda.

También mencionó que se hizo solicitud de restitución de fondos a Arquiduc, ligada a a Renovación Nacional, y la fundación Red Integral y Comunitaria (RIC), cercana al Partido Socialista, por observaciones “más allá de lo administrativo”. Según dijo, la entidad no realizó las obras requeridas y “además había vínculos políticos” que esperaban clarificar.

“El resto de recursos son todos de empresas que han hecho las cosas incompletas o que han tenido faltas administrativas. Aquí, hasta el momento, con los datos que tenemos no podríamos hablar de corrupción, son faltas administrativas, cosas no bien hechas o cosas no hechas”, precisó el secretario de Estado.

“Esperemos que salga el informe”

Consultado por el planteamiento que se realiza desde Chile Vamos, a propósito de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu, de que el jefe de cartera habría incurrido en una “negligencia inexcusable” en su actuar frente a los convenios cuestionados, la autoridad dijo que se trataba de “propuestas para un informe” y no el informe final de la instancia.

“Sé que hay diversas opiniones. Esperemos que salga el informe en definitiva”, sostuvo, ante la posibilidad de que los 13 legisladores de la comisión consignen que hubo una responsabilidad política suya en el caso.

Montes recalcó que los líos de platas se relacionan a un apartado del presupuesto del Ministerio de Vivienda que corresponde al 1% del total de dineros asignados a su cartera que se asignan al programa cuestionado.

“De ese 1%, el 0,3% tiene que ver con transferencias a fundaciones, de ese 0,3% hay varios de los que han actuado correctamente y otros no. Sobre eso hay que pronunciarse, de acuerdo a las realidades. Hay opiniones en un sentido y otro, esperemos la conclusión definitiva y sobre eso podemos conversar. Creo que aquí lo más importante es dar cuenta de los hechos, esto no es un tema para estar transformando en una cuestión de politización en búsqueda de ventajas inmediatas”, argumentó el ministro, remarcando que hay diferencias entre corrupción y faltas administrativas.

Renuncia de seremi

Por otro lado, Montes se refirió a la renuncia de Óscar Muñoz a su cargo como secretario regional ministerial de Vivienda de O’Higgins.

“Desempeñó bien su trabajo en distintos momentos. Él se atrasó en hacer los sumarios correspondientes respecto a dos proyectos, justamente el de Arquiduc y el de RIC, esos dos proyectos, uno que tiene que ver con Renovación Nacional, del gobierno anterior y otro que tiene que ver con un grupo socialista del gobierno actual. En ambos proyectos no se han constatado hechos de corrupción como tal, lo que sí se ha constatado es ineficiencia en el desarrollo de los proyectos y faltas administrativas. Se le hizo investigación sumaria, hace tiempo ya, al seremi, producto de que no se hizo esto a tiempo. Se allegó un hecho posterior que hubo una compra de un terreno que no tenía las condiciones que se requerían y frente a todos estos hechos él prefirió presentar su renuncia”, detalló el jefe de cartera.