Oposición no acusa derrota por proyecto de reforma previsional y afirma que al Senado llega un “proyecto vacío”

Luego de una larga sesión, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó -84 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones- la idea de legislar la reforma de pensiones en el Senado. El proyecto contó con el rechazo transversal de los partidos de oposición.

Y tras la votación, los jefes de bancada de Chile Vamos y Republicanos enfatizaron que el proyecto que se votará en el Senado es un “cascarón de lo que era” y que está “vacío”. Esto, luego que en la misma sesión se rechazara la distribución del 6% de la cotización con 76 votos a favor y 75 en contra. Durante las semanas previas a la votación, el Ejecutivo logró llegar a acuerdo con los partidos no alineados con la fórmula del “3 y 3″, con la que una parte pasaría a cotización individual y la otra iría al seguro social.

“El gobierno hoy tuvo una victoria pírrica. Lograron aprobar la idea de legislar, pero el corazón y el esqueleto del proyecto fueron rechazados”, mencionó el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

En la misma línea se expresó Agustín Romero, jefe de bancada del partido Republicano. “No ganaron nada, van a tener que partir de cero en el Senado. Les deseo suerte, que esta vez aprendan, porque no aprendieron ni en septiembre y no aprendieron hoy día”, declaró.

Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional, agregó que el gobierno “ha sido derrotado ideológicamente porque no tuvo la capacidad de convencer al Congreso, pero también a la ciudadanía, que en un 70% se expresa a favor de tener propiedad de sus fondos”.

Búsqueda de votos

Durante los días previos, el gobierno buscó apoyo dentro de los partidos no alineados para lograr aprobar la idea de legislar la reforma previsional en el Senado. Durante esta semana, finalmente la diputada Joanna Pérez confirmó que los representantes en la Cámara de Demócratas votarían a favor de la idea de legislar, hecho que se cumplió a pesar de los dichos de Diego Ibañez (CS) durante la votación.

Respecto a estos acuerdos, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) mencionó que se “arrepienten” de no “haber hecho más esfuerzos por dialogar y hacer entender al gobierno que la receta no era conseguirse dos votos, que finalmente no los tuvieron, sino que pactar con fuerzas políticas serias para poder construir un mejor país”.

“Por supuesto que faltó conversar, faltó dialogar. El gobierno lo que hizo fue apresurarse y parece que querían terminar este proyecto antes de irse de vacaciones. Pero miren lo que les pasó. Solo quedó un cascarón, un cascarón muy frágil porque se rechazaron las ideas refundacionales e injustas de quitarle la plata a las personas”, agregó al respecto la diputada Flor Weisse (UDI).