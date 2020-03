Piñera: “Si yo estimara que es nuevamente necesario establecer estado de emergencia para proteger el orden público y proteger a mis compatriotas, lo vamos a hacer”

Esta noche, el Presidente Sebastián Piñera charló con el programa Estado Nacional,de TVN, donde abordó las medidas que su gobierno ha tomado con miras a un mes de marzo que se prevé agitado.

El Mandatario destacó que al contrario de lo que ocurrió en octubre, ahora el gobierno se encuentra mejor preparado. “Le puedo asegurar que ahora en marzo tenemos más carabineros, mejor preparados, tenemos mejor inteligencia, tenemos más tecnología, tenemos equipamientos, más carros lanzaaguas, mucho más y hemos buscado esta ayuda en todo el mundo”.

Asimismo, señaló que ha habido asesoramiento de policías extranjeras: "Hemos buscado este equipamiento en todas partes del mundo, estamos mucho mejor preparados que lo que estábamos en octubre. Y si en octubre no estábamos preparados yo creo que eso es un descuido que venía desde hace mucho tiempo atrás".

Piñera aseguró que hasta el minuto, el balance de policías lesionados es de cinco mil. "Han sido enfrentamientos entre carabineros y gente que quiere matar a los carabineros, literalmente".

Consultado sobre por qué no se ha podido controlar el orden público, Piñera culpó a “una ola de violencia simultánea en muchas ciudades de Chile”, tras el 18-O, y que eso ha significado una sobredemanda a hacia las policías.

Sin embargo, Piñera indicó: “Hoy hay más carabineros porque reincorpramos a algunos que se había retirado recientemente, porque adelantamos los egresos de los oficiales y suboficiales de carabineros y la PDI”.

Además, aprovechó de golpear a la oposición: “Determinados sectores políticos, especialmente la izquierda, no ha condenado con claridad la violencia: la ha amparado, la ha avalado, la ha justificado, y eso es un problema”.

“Sí a las manifestaciones pacíficas porque eso es un derecho, y al gobierno le corresponde proteger a esas manifestaciones; no a la violencia en ninguna de sus formas”.

Piñera aprovechó de comentar: “Si hay algo que me duele, es esta violencia desatada, estos delincuentes que han tomado las calles, que no respetan a nade, que están dispuestos a dañar el metro, dañando a la clase media, por supuesto que estoy dispuesto a aplicar todos los instrumentos dentro del marco de la ley”.

Y por añadidura, destacó las medidas que ha tomado su administración: “La gente no toma en cuenta los avances que han habido: se logró normalizar el funcionamiento del fútbol, se ha logrado reponer el funcionamiento del Metro”.

Derechos humanos

Consultado sobre la situación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos policiales y militares durante los días del estallido, Piñera señaló: “El orden público debe mantenerse siempre dentro del marco absoluto del respeto a los derechos humanos . En Chile hay 60 mil carabineros...algunos de ellos cometieron excesos, no respetaron los protocolos, hicieron uso abusivo de la fuerza, todos esos casos están en fiscalía y están siendo investigados por los tribunales”.

Además, agregó: “Yo condeno los atropellos a los derechos humanos, por eso la política del gobierno es de inmediato los antecedentes a la fiscalía para que sean investigados y posteriormente juzgados por los tribunales”.

Piñera centró las responsabilidades en funcionarios puntuales, en vez de culpar a la institución: “Si alguno cometió un error, como comenten errores los periodistas, los futbolistas, los sacerdotes, no podemos culpar a la institución entera. No confundamos carabineros de Chile que tiene 60 mil efectivos con los abusos que puedan haber cometido algunos de ellos”.

“Vamos a respetar los resultados del Plebiscito”

Por supuesto, el Presidente no podía dejar de referirse a la situación del plebiscito. Consultado si se va a realizar, el Mandatario dijo: “Yo creo que vamos a tener un plebiscito...nosotros somos garantes del plebiscito, tenemos que asegurar un plebiscito pacífico, transparente, participativo”.

Además, señaló que “todos los chilenos queremos reformar la Constitución” y adelantó que cualquiera que sea el resultado del plebiscito “el gobierno la va a espetar y lo va a implementar”.

Pero no perdió la ocasión para hacer un llamado a la unidad: “Necesitamos unirnos contra la violencia, si seguimos amparando, respaldando, y yo creo que hay una parte de la izquierda chilena que no es democrática, que no condena la violencia y que no está causando grave daño. La otra parte de la oposición ha ido mucho más dialogante y colaboradora, pero tenemos que unirnos todos para sacar adelante las leyes para garantizar el orden púbico

“Asesino igual que Pinochet”

Consultado sobre el cántico que ha sonado en estadios y festivales que igualan la figura de Piñera con la de Augusto Pinochet, el Presidente señaló: "Me produce mucho dolor y pena. Es una acusación muy injusta (comparación con Pinochet)", y reiteró el compromiso de su gobierno con los derechos humanos. "El respeto a los derechos humanos y a la vida es algo sagrado".

Incluso contó que en la noche del 18 de octubre llamó a los jefes de defensa para explicarles que el uso de la fuerza debía ser dentro del marco de la ley. Y destacó que él mismo invitó a la CIDH, Human Right Watch, a la ONU para que enviara una misión, y también al INDH y a la defensora de la niñez para entregarles apoyo para su labor.

Pero, aprovechó de señalar: “Si yo estimara que es nuevamente necesario establecer estado de emergencia para proteger el orden público y proteger a mis compatriotas, lo vamos a hacer”.

Y que “el desenlace del 18 de octubre aún no está escrito y depende de nosotros...yo estoy luchando para que el desenlace del 18 de octubre sea un mejor Chile".