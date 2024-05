Diputados despachan creación de Ministerio de Seguridad Pública pero rechazan atribuciones de Interior y nombramientos regionales

La creación del nuevo Ministerio de Seguridad está cada vez más cerca de la concretarse tras la votación de la Cámara de Diputados, que esta jornada aprobó el proyecto –de manera general- con 116 votos a favor, mientras que 22 legisladores votaron en contra y otros cuatro se abstuvieron.

Tras esto, la iniciativa pasará a su tercer trámite constitucional en el Senado.

Durante la discusión, no prosperó la reposición de las indicaciones del Ejecutivo relativas a los nombramientos territoriales, con coordinación con los delegados presidenciales y los ministros de las carteras específicas. Obtuvo 72 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones, pero requería de 78 votos por tratarse de una norma de rango constitucional.

Tras esto, también se cayó la votación de otros artículos -13 y 14- por estar relacionados.

El texto planteado por el gobierno, proponía que “los secretarios regionales ministeriales serán nombrados por el delegado presidencial regional respectivo con acuerdo del ministro del ramo; si éste no se pronunciare en un plazo de diez días desde enviada la propuesta, se entenderá aceptada y el delegado presidencial regional podrá proceder al nombramiento. Los secretarios regionales ministeriales permanecerán en su cargo mientras cuenten con la confianza del delegado presidencial regional y del ministro del ramo y podrán ser removidos por petición de renuncia del delegado presidencial regional respectivo, previa consulta al ministro del ramo, y por petición de renuncia de este último, informando previamente al delegado presidencial regional”.

De igual forma, otra de las iniciativas repuestas por el gobierno y que no logró avanzar fue la relativa a las facultades con las que quedaría el Ministerio del Interior tras la creación de la nueva cartera. Tales atribuciones fueron rechazadas con 72 votos a favor, 69 en contra y dos abstenciones, propinándole así un duro revés al gobierno.

En específico, la norma planteaba que Interior debía coordinar la labor política de los ministerios y de las subsecretarías regionales, en la gestión del gobierno.

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá señaló que “aquí se va a plantear (por la oposición) que las adaptaciones que el Ejecutivo propone hacerle a Interior son un cambio que implica crear una figura velada de primer ministro, un cambio al régimen político. La verdad es que históricamente, el Ministerio del Interior ha sido el coordinador político del gabinete, siempre ha sido así. Ha sido el jefe del gabinete”.

“La única razón porque el Ejecutivo propuso explicitar esto en la ley, es que desde el momento en que Interior deje de estar a cargo de la seguridad existe el riesgo de que el ministerio se debilite y estas facultades que históricamente han estado allí, se diluyan”, añadió Tohá.

La secretaria de Estado afirmó que intentarán reponer este punto en Comisión Mixta.

Discusión de Ministerio de Seguridad Pública.

Despacho del proyecto

Tras la aprobación y despacho de la iniciativa, el diputado de RN Andrés Longton sostuvo que “aprobamos el Ministerio de Seguridad como hubiera tenido que salir de acuerdo al mensaje del expresidente Piñera. Un ministerio con las facultades y atribuciones suficientes para combatir el delito, pero sin debilitar a los delegados presidenciales en las regiones y sin habilitar una reforma al sistema político encubierta por contrabando que pretendía incorporar el gobierno para darle atribuciones adicionales, que hoy día son del presidente, a la ministra del Interior. Eso no es propio de esta reforma, pero sí lo que es propio de lo que salió hoy día del Congreso, que va a permitir tener un Ministerio de Seguridad empoderado y en las regiones que los delegados regionales y provinciales puedan seguir abocados a labores de seguridad”.

En tanto, desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya, añadió que “el Ministerio de Seguridad es una farsa, es un león sin dientes. No va a hacer absolutamente nada, es básicamente un león de circo, que no rasguña, ni muerde. Definitivamente se le está vendiendo una ilusión a la ciudadanía, esto no va a impactar de ninguna forma positiva a la seguridad de los chilenos y solo va a significar un gasto cercano a los 8.000 millones de pesos adicionales”.

A su vez, Araya acusó que “en paralelo, el Gobierno intentó hacer un cambio al sistema político, tratando de formalizar la actual forma en que se administra el Estado por parte de un Presidente casi ausente y una ministra del Interior que le da las pautas de cómo debe seguir. Evidentemente esto no fue parte de lo que nosotros quisimos respaldar y fue rechazado afortunadamente”.

Valparaiso, 3 de mayo 2024 La ministra Carolina Toha durante la Comision de Hacienda Sebastian Cisternas/Aton Chile

Debate legislativo

La sesión en sala comenzó con la lectura del informe de la Comisión de Seguridad por parte del diputado UDI Jorge Alessandri, lo que dio paso a la lectura del segundo informe de la Comisión de Hacienda por parte del diputado PC Boris Barrera.

Tras eso, la presidenta de la corporación, Karol Cariola abrió el debate para que los presentes pudieran intervenir entregando sus argumentos en favor o en contra de la iniciativa legal.

Durante la sesión, también se votaron las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para las fuerzas de orden y FF.AA., la cual resultó aprobada –en general– por la unanimidad de los presentes, lo que dio paso a un receso para preparar la votación del siguiente proyecto.

Previo a las votaciones, el diputado Jorge Brito (RD) señaló que “Chile será más seguro cuando dejemos la politiquería fuera de la discusión de la política pública. Chile será más seguro cuando los partidos y las autoridades dejen de lado y vean esto como una política nacional”.

En tanto, Jorge Guzmán (Evópoli) afirmó que “este proyecto tiene un costo de 8000 millones de pesos anuales. ¿Cuántos carabineros podríamos tener como aumento de dotación con 8.000 millones de pesos anuales? Lo que estamos creando es más burocracia, estamos creando a más funcionarios públicos que a mi juicio, no van a contribuir a poder darle más seguridad a las personas”.

La presidenta de la Corporación, Karol Cariola (PC), manifestó que “quienes creemos en la vida, quienes somos progresistas, quienes somos de izquierda, quienes creemos que los derechos fundamentales tienen que ser garantizados por el Estado, tenemos que ponernos a disposición de llevar adelante todas las medidas que les permitan a nuestras compatriotas vivir con tranquilidad y seguridad. No hay nada más progresista y de mirada de desarrollo que avanzar en la seguridad humana”.

Desde la UDI, Juan Antonio Coloma sostuvo que “vamos a votar a favor del Ministerio de Seguridad como parte del legado del expresidente Piñera. Este es un proyecto que impulsamos cuando ustedes atacaban a carabineros, este es un proyecto mientras ustedes acusaban constitucionalmente a los ministros del interior. Este es un ministerio que busca profesionalizar la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y la delincuencia”.