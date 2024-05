Las presiones por apoyos cruzados que tensionan a Chile Vamos y republicanos en la negociación municipal

En medio de las negociaciones que está llevando adelante la derecha para arribar a un candidato único del sector de cara a las elecciones municipales y de gobernadores de octubre de este año, es que desde los distintos partidos han surgido algunas tensiones por los apoyos cruzados que se buscan concretar en los pactos por omisión.

Dicho mecanismo, que consiste en que un partido político -o bloque, en el caso de Chile Vamos-, no lleve a un candidato en una determinada comuna para abrirle el paso a otra tienda para que compita.

En ese contexto, es que desde el Partido Republicano -que apuesta principalmente a la elección de concejales- esperan que en comunas que ya tienen precandidatos instalados, Chile Vamos cierre filas con esos nombres. En concreto, desde la tienda presidida por Arturo Squella señalan que en Recoleta y Peñalolén -donde llevan a la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado; y a Ignacio Dulger, respectivamente- la coalición de centroderecha concrete su apoyo a esos dos nombres.

El diputado de esa colectividad, Agustín Romero, afirmó que “la coordinación parte porque o se le apoye o no se ponga otro candidato al lado. Lo mismo que en aquellos lugares que si se ve que el más competitivo para derrotar a la izquierda es de Chile Vamos, tampoco se trata de pararle un candidato al lado o competirle”.

Desde Chile Vamos, por otra parte, esperan recibir el apoyo de republicanos para Jaime Bellolio (UDI), candidato en Providencia; y a Mario Desbordes (RN), la carta de la coalición para la comuna de Santiago. En el sector si bien algunos dicen que saben que republicanos no pondrá cartas en ninguno de esos dos lugares, el objetivo es que en ambos casos existan apoyos explícitos para ellos con el objetivo de que no se produzca alguna campaña subterránea que pueda perjudicarlos.

Desde el entorno de Desbordes aseguran que mientras no esté listo el acuerdo general, no habrá anuncio de un apoyo hacia él. En ese sentido, agregan, es que el exministro no tiene apuro por recibir respaldo, que aún queda tiempo de campaña.

En republicanos, sin embargo, transmiten que la definición de apoyar a Bellolio o Desbordes aún no es tema de conversación, pues están concentrados en el despliegue de sus candidatos y haciendo esfuerzos porque la coordinación con Chile Vamos tenga frutos.

En el caso de Desbordes, desde su entorno han transmitido que los republicanos tendrían más facilidad para apoyarlo a él debido a que en la segunda vuelta de la elección presidencial el exministro apoyó la candidatura presidencial de José Antonio Kast. Esto, es un contraste con la situación del exministro Sebastián Sichel, quien condicionó su respaldo a Kast. Por ese motivo, de hecho, los republicanos no veían con buenos ojos una candidatura de Sichel por Santiago, la que finalmente terminó por deponer.

De todas maneras, la tienda fundada por Kast dio una señal y públicamente dijo que no apoyarán a Aldo Duque, quien es el otro candidato de derecha en Santiago que amenaza con competir por fuera del pacto.

En el caso de Bellolio la situación es más compleja con republicanos, pues el exvocero de gobierno tuvo un distanciamiento con Kast luego de haber sido cercano a él cuando ambos eran diputados de la UDI. Además, el perfil “liberal” del exvocero de gobierno en temas valóricos, dificulta que el Partido Republicano le pueda dar un apoyo cruzado.

La indefinición de Chile Vamos

Desde Chile Vamos transmiten que no han habido muchos avances en la negociación y que las conversaciones siguen abiertas. Aunque aseguran que no tendrían problemas en cuadrarse con los nombres que levante republicanos, dicen que siguen en la búsqueda de candidatos para las comunas que la tienda fundada por José Antonio Kast ya tienen nombres, como Recoleta, Viña del Mar y Valparaíso.

En el caso de la primera comuna, transmiten desde la coalición, están buscando a “figuras de corte nacional”. Sin embargo, añaden las mismas fuentes, no han tenido resultados, de lo contrario, “ya habríamos anunciado el candidato”, afirman.

Viña del Mar y Valparaíso -controladas por Macarena Ripamonti (RD) y Jorge Sharp (Ind.) respectivamente-, en Chile Vamos descartan que los candidatos definitivos sean los que levantó republicanos, Antonella Pecchenino y Rafel González. Sin embargo, en el bloque aún no definen a sus nombres para las dos comunas costeras.

La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, señaló que aún “hay temas a los cuales se debe llegar a acuerdos” y que el objetivo “debe ser agotar todas las instancias de llegar con la mayor cantidad de candidatos competitivos de nuestro sector para recuperar alcaldías, concejalías y gobernaciones”.

Durante la semana, en todo caso, tanto Chile Vamos como republicanos han estado en conversaciones para zanjar los nudos. Republicanos ha emplazado públicamente a la UDI, RN y Evópoli a definirse en algunas comunas, y como método de presión ha levantado candidatos. La idea, dicen en la derecha, es que se anuncien acuerdos como una puesta en escena en común.