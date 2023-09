Presidenta del Consejo Constitucional asegura que norma que “protege la vida de quien está por nacer” no afecta la ley de aborto en tres causales

Este domingo, la presidenta del Consejo Contitucional, Beatriz Hevia (Republicanos) se refirió a la reciente aprobación de la indicación que establece que la ley “protege la vida de quien está por nacer”. Desde el oficialismo, advierten que el pronombre relativo “quien”, pone en jaque la ley de aborto en tres casuales.

“Nosotros hemos sido majaderos en señalar que el tema aborto, es un tema que se tiene que zanjar en el Congreso, no en el Consejo Constitucional (...) Nosotros no estamos haciendo ningún cambio que pueda afectar la ley de aborto en tres causales”, aseguró en conversación con Mesa Central de Canal 13.

Luego, afirmó que “las críticas que se han comentado vienen más de los prejuicios que del alcance real y concreto de la norma”.

En ese sentido fue consultada respecto de las declaraciones de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien sostuvo un día después de que se aprobara la controversial norma, que el artículo “permitiría, que, por ejemplo, incluso pudiéramos retroceder en la pastilla del día después”.

“Yo creo que son ridiculizaciones de la discusión que ha estado en el Consejo Constitucional, que no aportan mucho a poder informar realmente a la ciudadanía del alcance de lo que se está discutiendo”, contestó Hevia.

Bajo esa línea, la autoridad hizo un llamado a “no desinformar en cuanto a cual es el alcance de la norma, que no está prohibiendo el aborto en Chile. La norma está reconociendo una realidad, que alguien está en el vientre materno. Luego, el Congreso tienen que determinar qué efectos tiene, que ese alguien esté ahí”.

“Hoy día no hay nunguna modificación en cuanto a aborto en tres causales, es mas, el mismo Tribunal Constitucional reconoce que hay una persona, o un ser hurmano, que es lo que se establece aquí. No se dejó establecido que era una persona, se establece que hay un alguien, un sujeto de derechos. No es algo desconocido por el Tribunal Constitucional”, aseveró.

Actualmente, la cláusula de la Constitución vigente establece que la ley protege “la vida del que está por nacer”. No obstante, en la segunda sesión plenaria del pasado miércoles, se acordó cambiar la palabra “que”, por el pronombre relativo “quien”, modificándo además lo dispuesto en el anteproyecto redactado por la Comisión Experta.

Ante esto, Hevia manifestó que el anteproyecto “hacía toda omisión a la vida del que está por nacer y eso nos parecía que era un retroceso civilizatorio en un texto constitucional que ahora sí reconoce que hay una vida dentro del vientre materno. Eso no podíamos permitirlo, y eso es lo que se ha hecho en muchos casos con el anteproyecto: llenar silencios del anteproyecto”.