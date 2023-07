Presidentas del Socialismo Democrático dicen desconocer cursos de administración y probidad impartidos por Contraloría.

Este lunes, la Contraloría General de la República confirmó que las autoridades de la administración de Gabriel Boric no realizaron un curso básico de administración pública y probidad.

Según informó Radio Bío Bío, las actuales autoridades de la administración del Presidente Gabriel Boric se excusaron de participar en dichos cursos ya que adujeron tener “problemas de agenda”.

Estas instancias son impartidas por el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA), organismo que depende de la Contraloría General de la República, y que aspira a fortalecer la buena administración a través de la formación transversal de funcionarios y servidores públicas, estudiantes y la sociedad civil.

Los cursos que dicta esta entidad cuentan con el apoyo de un equipo multidisciplinario de expertos de CGR y otras entidades públicas.

Sin embargo, las presidentas de los partidos anclas del Socialismo Democrático -Natalia Piergentili (PPD) y Paulina Vodanovic (PS)- aseguraron que, mientras ejercieron distintos roles en la administración del Estado, nunca tuvieron este tipo de cursos y que desconocían de su implementación.

“Yo fui subsecretaria y lo que puedo decir es que no hay una especie de capacitación y no hay un manual ni existe una capacitación a los funcionarios que van llegando a los ministerios en los cargos de jefatura. Esto no es una justificación de lo que ha ocurrido, que quede claro que no estamos por justificar ninguna irregularidad y ayer lo decía el ministro de Justicia, es muy importante que las autoridades y quienes asuman cargos tengan un muy buen jefe jurídico, un muy buen auditor precisamente para prevenir todas estas situaciones”, dijo la también senadora PS, Paulina Vodanovic.

Y puntualizó: “Pero sí quiero decir que el Estado como tal -a diferencia de lo que ocurre en el sector privado cuando las personas asumen en una empresa se les da una clara descripción del cargo- es bastante engorroso, tiene muchas normativas y yo como abogada podía conocer gran parte de aquellas, pero no todas las autoridades no están en conocimiento de aquellos”.

Por su parte, la timonel del PPD Natalia Piergentili, quien en el segundo periodo de Michelle Bachelet ejerció como subsecretaria de Economía entre 2016 y 2018, también dijo desconocer este tipo de capacitaciones y cursos que no habrían tomado las autoridades de Boric.

“Yo trabajé muchos años en la administración pública y nunca se hizo un curso de inducción, por lo que no sé a hace referencia la Contraloría. Hay cosas que no se pueden inducir o tener un manual de procedimientos, tienen que ver con acciones éticas y que tienen que ver con valores personales más que con inducciones institucionales”, planteó Piergentili.