Contraloría: funcionarios de gobierno no tomaron curso de administración pública y probidad

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, este domingo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, hizo un duro cuestionamiento a sus autoridades, tras la salida de la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez, actriz y gestora cultural a la que se le abrió un sumario y se le pidió su renuncia por haber firmado dos convenios con la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), organización en que fue directora de Cultura antes de asumir en el gobierno.

Cordero cuestionó la falta de capacidad del entorno de la exsubsecretaria, de no advertir que no se respetó el “principio de abstención”, es decir, no participar de decisiones administrativas que favorecen a personas o entidades con las que una autoridad tiene o tuvo relaciones.

“Personas que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración debieran tener una capacitación básica de reglas para evitar problemas en el futuro. O, al menos, tener tres personas contratadas que son esenciales para evitar problemas administrativos. Un buen jefe jurídico, un buen administrador de finanzas y un buen auditor”, sostuvo el secretario de Estado.

Este lunes, de acuerdo a información de radio Bío Bío, la Contraloría General de la República confirmó que las autoridades de la administración de Gabriel Boric no han realizado un curso básico de administración pública y probidad.

El Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA), dependiente de la Contraloría General de la República, aspira a fortalecer la buena administración a través de la formación transversal de funcionarios y servidores públicas, estudiantes y la sociedad civil. Su creación responde al rol colaborativo de la Contraloría con los organismos de la Administración del Estado, el cual se materializa a través de la capacitación para implementar buenas prácticas en la función pública.

Los cursos que dicta esta entidad cuentan con el apoyo de un equipo multidisciplinario de expertos de CGR y otras entidades públicas.

Respecto a las autoridades de gobierno, los cursos no se generaron por “problemas de agenda” de la nueva administración y la Contraloría no insistió.