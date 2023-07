Presidente Boric destaca reducción de la pobreza según Casen y dice que responde a “medidas impulsadas” por este y anteriores gobiernos

Esta jornada el Presidente Gabriel Boric, encabezó la conmemoración del Día de las Campesinas y Campesinos en la Plaza de La Constitución, donde aprovechó de destacar uno de los resultados que arrojó ayer jueves la encuesta Casen.

De acuerdo al estudio, la pobreza en Chile llegó a su menor nivel histórico, pasando de 10,7% en 2020 a un 6,5% este año. Los resultados representan la mayor caída y nivel en base a los datos que se tienen desde el año 1990 y que se miden de forma bianual o trianual.

Al respecto, el Presidente Boric señaló que dichos resultados se traduce en que “durante este periodo cerca de un millón de personas dejaron de ser pobres en nuestro país. Esta es la tasa de pobreza más baja que hemos tenido en la historia de Chile y nos sitúa como el país con menos pobreza en América Latina”.

“Pero estos resultados no son fruto de la fortuna ni de alguna decisión coyuntural”, precisó el Mandatario.

En esa línea, indicó que los resultados son fruto de “un trabajo constante y coordinado que ha considerado importantes medidas impulsadas por administraciones anteriores y también por nuestro gobierno, como por ejemplo el establecimiento de la pensión básica solidaria, de la pensión garantizada universal, el establecimiento de la gratuidad total en la salud pública”.

Además, aseguró que con las nuevas cifras se demuestra que el combate a la pobreza no depende del “mercado actuando solo, que no es solamente el crecimiento y el chorreo lo que termina con la pobreza, si no también la acción decidida del Estado y la generación de condiciones de igualdad y de dignidad de todo nuestro pueblo por parte de los gobiernos y eso es tremendamente importante y no lo podemos olvidar”.

No obstante a ello, el Mandatario, si bien, calificó los avances como “importantes”, destacó que “no son suficientes”.

“Nos preocupa y nos ocupa ese 6,5% de chilenos que siguen viviendo en la pobreza”. “Nos preocupa la gente que hoy día está en esa condición, por lo tanto, aquí estas son buenas noticias pero no podemos descansar ni soslayarnos en ellas, tenemos que seguir trabajando firmes para que en la próxima medición que se haga a fines de nuestro gobierno, decir con orgullo que ha disminuido aún más”, aseveró el Presidente.

En esa línea, reiteró su llamado a un nuevo pacto fiscal, destacando que “Chile sigue siendo un país donde hay bastantes recursos, pero están mal distribuidos y tenemos que distribuirlos mejor, por eso, lo he dicho muchas veces, pero lo repetiré hasta el cansancio, necesitamos un nuevo pacto fiscal para poder financiar de mejor manera el gasto que nos permita, a su vez, asegurar mejores derechos sociales”.