Cinco frases que marcaron la entrevista de Cristián Campos

El martes 26 de marzo, la Fundación para la Confianza, entidad que orienta a adultos que son o fueron víctimas de abuso sexual infantil, informó que presentaron una querella en contra del actor y director de teatro Cristián Campos, por presuntos abusos sexuales cometidos en contra de Raffaella di Girolamo, hija de su expareja, Claudia di Girolamo.

Después de un mes de esto, el actor acusado decidió entregar su versión de los hechos. En conversación con La Tercera, Campos intentó explicar cómo se ha sentido con lo sucedido, indicando que es “algo que termina con tu vida como tú la conocías hasta ese momento y que, si lo piensas un poco, resulta más o menos irreversible, por la gravedad del cargo que se te acusa”.

“Hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida”

Respecto a la querella y la acusación que fue difundida por redes sociales, es consultado por si tenía antecedentes sobre ello, expresó que “hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida”.

“Entonces sí, es como la crónica de una demanda anunciada. Esto (la amenaza de una denuncia por supuesto abuso sexual) no solo lo supimos hace un mes, sino que lo hemos sufrido hace 14 años”, añadió.

“Los pedófilos tienen patrones que están muy lejos de lo que es mi conducta”

Campos expresó que durante estos años realizó una retrospección de su vida con Raffaella, donde fue asistido por profesionales en el psicoanálisis, quienes habrían señalado que “no hay ninguna posibilidad”.

“Los pedófilos tienen patrones que están muy lejos de lo que es mi conducta. Yo no podría abusar de nadie, ni siquiera de un adulto, mucho menos de una niña, muchísimo menos de una niña a quien conocí a los tres años y crié durante 15 años con mucho cariño, y dándole todo lo que les he dado a mis hijos: mi tiempo, mi trabajo, mi paciencia. Es imposible. No está en mi naturaleza. No cabe en ninguna parte de mi historia algo así”, aseveró el actor.

“Un tuit del señor Murillo destruyó mis 50 años de carrera”

Por otra parte, desde el punto de vista de las consecuencias que ha tenido la querella que presentó la di Girolamo, tanto en lo personal como en lo profesional Campos se ha visto afectado.

El actor señaló que descubrió “por comentarios del elenco que la Raffaella está esparciendo rumores públicos en mi lugar de trabajo de que me va a demandar por abuso”. Esto mientras grababa la teleserie Verdades Ocultas. Fue a partir de ese momento que “de pronto me doy cuenta de que no hay más proyectos para mí. Las marcas que yo representaba me quitan su representación sin ninguna explicación”.

“Un tuit de cinco minutos del señor Murillo destruyó mis 50 años de carrera”, explicó Campos respecto a los trabajos que ha tenido que dejar por el caso.

“Tengo una vida limpia. ¿De qué importa? Tú ves en Google ahora mi nombre y dice que yo soy acusado de uno de los delitos más aborrecibles que a uno se le pueden ocurrir”, agregó.

Cinco frases que marcaron la entrevista de Cristián Campos MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Mis hijos, en el fondo, no creen que yo pueda ser capaz de hacer algo así”

En cuanto a lo familiar, Cristián Campos aseveró que cuenta con el apoyo de su esposa e hija. Y si bien, sus hijos Antonio y Pedro han publicado estar del lado de su hermana Raffaella, el director de teatro indicó que “creo que mis hijos, de verdad, en el fondo, no creen que yo pueda ser capaz de hacer algo así”.

Esto debido a que, según explicó Campos, ellos estarían en una posición en la que deben apoyar a su hermana. “Para ellos es imposible no ubicarse del lado de la supuesta víctima, más aún si la víctima es su hermana, aunque su padre sea el supuesto acusado abusador. Ellos no pueden, porque es demasiada la presión”, aclaró.

Respecto a como será la relación en el futuro o si el cariño por Antonio y Pedro a cambiado, el actor concluyó que “a los hijos no se los puede dejar de querer, yo por lo menos. Yo tengo la esperanza de que sea más bien un apoyo testimonial y el tiempo podría cambiar las cosas”.

“Si tú me preguntas cuál es la causa, yo te diría me encantaría saberlo”

Finalmente, al momento de pedirle resumir su versión y opinión respecto a la acusación expresó que “si tú me preguntas cuál es la causa, yo te diría “me encantaría saberlo”. A mí me encantaría resolver eso”. Agregando que tanto él, como los profesionales con los que se ha asesorado mantienen una hipótesis que presentaran cuando llegue el momento.

“Lo cual no va a ser más que una teoría, pero una teoría basada en la praxis y empírica en la vida”, comentó.

“A mí no me da el ancho para darte una explicación. Pero yo creo que deberíamos llegar, acercarnos a por qué estamos donde estamos, ella, su familia, yo y mi familia. Esto es doloroso para todos. No creo que sea gratis. Para mí por lo menos, no”, cerró.