“Inverosímiles”: los descargos de Campos tras filtrarse la declaración de Raffaella di Girolamo en querella de abuso

Luego de la querella por abuso sexual que presentó la sicóloga Raffaella di Girolamo en contra del actor Cristián Campos, se filtró la declaración que realizó la denunciante el pasado 5 de abril ante el magistrado del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, Edgardo Gutiérrez.

En el documento, que fue publicado por T13, di Girolamo relató diversos episodios con el que era –en ese entonces– la pareja de su madre, Claudia di Girolamo.

En su testimonio cuenta que “cuando develé los hechos a mi madre, esto fue alrededor de mis 40 años, ella me dice: ‘Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo’. Después me explicó que Cristián estaba acostado desnudo a mi lado en mi cama y que en ese momento ella le habló y que trató de despertarme y que me habló, pero yo miré a Cristián, hice un gesto como de asco y seguí durmiendo. También me contó mi mamá que le llamó la atención que la ropa de Cristián estaba doblada en la silla que estaba en la pieza”.

También relató: “No recuerdo si yo le pregunté algo, tampoco cómo nos fuimos y cómo llegamos a la casa, sólo que después yo estaba en mi pieza nerviosa, preocupada y confundida. Mi mamá llegó después de su jornada laboral, abrió la puerta de mi pieza, entró muy rápido se me acercó desesperada y me dijo: “¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo?”.

Tras el reportaje, el actor publicó en redes sociales un mensaje negando la declaración de la sicóloga y acusó de la filtración de la carpeta investigativa a la Fundación para la Confianza, organización que presentó la querella por abuso sexual.

En esa línea, indicó que “sin afán de polémica, solo nos interesa aclarar que estamos muy tranquilos y en condiciones, gracias al trabajo de nuestros abogados, de desmentir con pruebas a la vista, todas y cada una de las falsas e inverosímiles declaraciones, mañosamente expuestas”.

Y aseguró: “Nuestros medios de prueba han sido y serán aportados al juzgado, que es donde corresponde y no en los medios de comunicación o redes sociales, como parecen preferir hacerlo algunas fundaciones que tratan temas muy íntimos y delicados, sin embargo son poco amigas de la necesaria discreción”.